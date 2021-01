Bildene fra Vinmonopolet fikk Amalie Snøløs til å reagere: – Kritikkverdig og uansvarlig

– Uansvarlig å sette alkohol foran andre menneskers helse, sier influenseren.

Lørdag fikk Oslo og ni andre kommuner enda strengere koronarestriksjoner som følge av utbruddet av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo, noe som blant annet førte til at butikker – med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner – holdes stengt fra 23. januar til 31. januar.

Dette gjaldt også Vinmonopolet i de aktuelle kommunene, og ikke lenge etter at tiltakene trådte i kraft ble det observert lange køer på polet i nabokommunene, blant annet i Bærum.

Søndag kom derimot kontrabeskjeden fra regjeringen om at Vinmonopolet får åpne igjen, men den massive tilstrømmingen av mennesker til kommunene uten nye restriksjoner fikk uansett flere til å reagere. Blant andre kom Amalie Snøløs (24) med en klar beskjed på Instagram-story.

«Jeg klarer ikke si hvor irritert jeg blir over at folk skal stå i lange køer for å gå på Vinmonopolet. Folk dør, også skal vi sikre oss at vi får tak i alkohol? Jeg synes det er helt krise», sa influenseren i en av videoene hun delte søndag formiddag.

– Kritikkverdig og uansvarlig

Overfor Nettavisen forteller Snøløs at det var de lange køene på Vinmonopolet som trigget noe i henne.

– Jeg vil ikke være en som arresterer andre, men jeg kjente veldig på at etter alle disse rundene med korona der ting strammes inn, og når regjeringen innfører såpass strenge tiltak som de gjør, da var det viktig for meg å si noe, sier hun.

– Jeg har en plattform for å snakke om dette, og synes det var viktig å bruke den da jeg så alle menneskene som sto i den køen. For meg er det kritikkverdig, legger 24-åringen til.

Snøløs forstår godt frustrasjonen til de som bor i de rammede kommunene, men påpeker at dette er en dugnad.

– Regjeringen har ikke sagt at det er ulovlig å reise ut av kommunen, så dette er bare en mening jeg ytrer. Men min mening er at det er viktig, spesielt med tanke på store folkemengder. Man vet ikke nødvendigvis at man er syk, så man må kunne forvente at folk følger retningslinjene selv om det ikke er et konkret forbud, fastslår Amalie Snøløs.

– Hensikten er ikke å være koronapoliti, men jeg synes det må være lov til å kritisere folk når de velger å gjøre det som ikke er best for andre. I tillegg synes jeg det er uansvarlig å sette alkohol foran andre menneskers helse, legger hun til.

Klar oppfordring til følgerne

På Instagram understreket Snøløs søndag at det er viktig å si fra hvis man ser noe man mener er kritikkverdig:

«Jeg synes det er forferdelig å se at folk ikke tar den pandemien her på alvor. Dette her er ikke en ekstra ferie, det er ikke en lenger helg. Og jeg synes at ja, det er veldig bra at man caller ut offentlige profiler og influensere, men jeg synes det er enda viktigere at vi nå begynner å calle ut venner og familie og bekjente som vi ser gjør ting som er helt idiotisk».

Overfor Nettavisen utdyper hun:

– Jeg vil oppfordre det norske folk til å si fra til hverandre. Hvis man ser noen gjøre noe ufornuftig så er det lov til å si fra. Vi skal ikke nødvendigvis ta hverandre på alt, men det er lov å gi en beskjed, lyder influenserens klare oppfordring.

– Hold deg til en liten krets, og ellers ikke møt noen andre akkurat nå. Dra gjerne ut på tur og gjør det som er lov, kom deg bort på den måten du kan, men ikke møt så mange mennesker. Jeg mener også at unødvendige reiser til andre byer som ikke handler om jobb, bør bortprioriteres, sier hun.

Snøløs tror også det er hensiktsmessig å ikke drikke så mye.

– Alkohol og rus gjør at man ikke tar så lure valg for seg selv. Det er viktig å holde seg sunn og ivaretatt i denne perioden. Vi må hjelpe hverandre og vise omtanke, det er det viktigste.

Amalie Snøløs mener det viktigste nå er å hjelpe hverandre og vise omtanke.

– Jeg skulle ønske det var noe vi kunne gjøre for de ensomme studentene og de på eldrehjem som sitter alene. Jeg synes det er vondt. Og barn som er i hjem som ikke er optimale, det er veldig vanskelig, sier hun om situasjonen.

– Idiotisk og selvsentrert dust

På Instagram var Amalie Snøløs tydelig på at det er viktig å ta regjeringens restriksjoner på alvor.

«Og du tar ikke de på alvor hvis du velger å dra til nabokommunen for å handle på polet eller gå på kjøpesenter, da mener jeg at du faktisk ikke forstår alvoret i denne pandemien, eller så velger du faktisk bare å være en idiotisk og selvsentrert dust», sa hun i en av flere videoer søndag.

24-åringen opplever at flere er enige med henne.

– Jeg opplever at mange er enige, og har fått mange meldinger fra ukjente som uttrykker sin frustrasjon. Flere er oppgitt og lei seg for at andre mennesker ikke tar hensyn.

– Influensere er en ting, og selvfølgelig mener jeg de har et større ansvar og at det å reise utenlands er en helt annen ting enn å dra på polet, men det er viktig å snakke om allmennheten som en enhet, og det merker jeg at mange er enige med meg i, forteller hun til Nettavisen og legger til at det er viktig at vi som en enhet tar grep om situasjonen vår.

– Vi må forholde oss til det kommunen og regjeringen sier, også håper jeg at vi kan komme ut av dette som et bedre Norge. Og det føler jeg vi er på vei mot, avslutter 24-åringen.

