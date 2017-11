Bildet av den eldre mannen rører tusenvis

«Hva har gått galt i denne verdenen når vi har glemt hvordan vi skal være gode mot hverandre?»

Et bilde av en eldre mann som betaler for matvarene sine i en butikk, går viralt på sosiale medier.

Ved første øyekast kan det være vanskelig å forstå hvorfor. Bildet viser en tilsynelatende helt vanlig situasjon hvor en mann har lagt mynter på kassabåndet for å betale.

Skalv på hendene



Men historien bak bildet er en litt annen, ifølge en kvinne ved navn Spring Bowlin, som sto lenger bak i køen. Spring, som er bosatt i Mississippi i USA, har lagt ut et innlegg på Facebook der hun forteller hva som skjedde:

«Jeg ble varm i hjertet da jeg stakk innom Wal-Mart i lunsjpausen. Denne herremannens varer ble scannet, og han ble fortalt totalbeløpet. Han så deretter unnskyldende på meg og begynte å ta vekslepenger ut av lommene. Så teller han feil, og blir tydelig stressa. Sier lavt «unnskyld» til meg, mens hendene og stemmen hans skjelver,» skriver Spring.

Fikk hjelp



Damen som satt bak kassen må ha sett at mannen var stresset, og bestemte seg for å hjelpe ham.

«Den nydelige kassadama tar hendene hans og sa «Dette er ikke et problem, kjære deg. Vi gjør dette sammen.» Han fortsetter å be om unnskyldning til både meg og henne, mens vi forsikrer ham om at det er i orden,» skriver Spring.

Mannen får til slutt betalt, og forsvinner ut av butikken. Spring takket deretter kassadama for å ha vært så tålmodig og snill mot den eldre mannen.

«Hun rister på hodet og sier «du skulle ikke vært nødt til å takke meg. Hva har gått galt i denne verdenen når vi har glemt hvordan vi skal være gode mot hverandre?»

Innlegget har fått stor oppmerksomhet i utenlandske medier, og er blant annet omtalt av ABC og The Sun. Over 100.000 har likt innlegget, og i kommentarfeltet deles hjerter og fine ord.

