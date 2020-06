18-åringen forutså medienes reaksjon.

For den amerikanske sangeren og låtskriveren Billie Eilish (18) har de store, tildekkende klærne nærmest blitt et varmerke - og det er sjelden vi ser henne kledd i noe annet.

I en reklamekampanje for Calvin Klein i mai fortalte hun bakgrunnen for dette:

– Ingen kan mene noe, for de har ikke sett hva som er under. Ingen kan si: «Hun er tynn-tjukk», «hun er ikke tynn-tjukk», «hun har en flat rumpe», «hun har en stor rumpe». Ingen kan si noe om det, for de vet ikke, sa hun, ifølge Teen Vogue.

Nå forteller 18-åringen i et større intervju med magasinet GQ at også tidligere forhold har påvirket hvordan hun ser på seg selv – og hvordan hun ønsker at alle skal se hverandre.

Åpenhjertig om tidligere forhold

– Her er en bombe til dere: Jeg har aldri følt meg ettertraktet. Mine tidligere kjærester fikk meg aldri til å føle meg ønsket. Ingen av dem. Og det er en stor del av livet mitt, at ingen har hatt fysisk lyst på meg, sier hun åpenhjertig.

Billie Eilish slik vi er vant til å se henne, i store, tildekkende klær. Foto: NTB Scanpix

Videre legger «When The Party's Over»-sangeren til at hun kler seg i store, tildekkende klær fordi hun ikke liker tanken på at noen skal dømme hvordan kroppen hennes ser ut.

Billie Eilish legger heller ikke skjul på at mangelen på å føle seg ettertraktet i tidligere forhold har påvirket selvtilliten.

– Jeg har aldri følt meg sterk i et forhold, sier 18-åringen.

– Jeg tenkte: «Er dere dumme?»

I slutten av mai delte Eilish en video på Instagram under tittelen «Ikke mitt ansvar». I videoen kler 18-åringen sakte av seg på overkroppen, og innen hun kommer ned til undertøyet har hun sunket ned i en sort væske av noe slag.

«Kroppen jeg ble født med, er den ikke som du ønsket? Hvis det jeg har på meg er komfortabelt, er jeg ikke en kvinne. Hvis jeg kler av meg, er jeg en hore. Har jeg på meg mer eller mindre, hvem bestemmer hva det gjør meg til? Hva det betyr? Er min verdi basert på din oppfatning? Eller er din mening om meg ikke mitt ansvar?» sier artisten i videoen.

Overfor GQ forteller 18-åringen at hun var motivert for å lage videoen, til tross for at mange oppslag i medier verden over gikk rett på det faktum at hun viser frem kroppen sin.

– Jeg tenkte: «Er dere dumme?» Så forutsigbart. Hele poenget er at jeg ikke kler av meg til BH-en, for da kan man ikke se noe. Jeg mener, sånt kan man se på PornHub. Jeg mener ... Jeg skjønner det, det er hot, forteller sangeren.

– Så takknemlig

Til tross for at mange hang seg opp i at Eilish faktisk viser hud i videoen, er det også mange som har fått med seg budskapet – og setter pris på det hun formidler i videoen.

Videoen har i skrivende stund mer enn 18 millioner visninger, og i kommentarfeltet renner det over av gode ord.

«Så mange trengte å høre dette», lyder en av kommentarene.

«Jeg er så takknemlig for at du eksisterer så du kan dele dette budskapet», skriver en annen.