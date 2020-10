Birgit Skarstein ute av «Skal vi danse»

- For et fantastisk eventyr.

Kjendisene har lørdag kveld danset seg verden rundt i «Skal vi danse», men for et par stopper reisen her.

Etter en danseduell mellom Michael og Ewa og Birgit og Philip ble det til slutt sistnevnte som måtte se seg slått og som med det er ute av konkurransen for godt.

– For et fantastisk eventyr. For en høst det har vært. Jeg har lært så mye nytt og fått lov til å bli kjent med så fantastiske mennesker, sier Skarstein når resultatet er klart.

Birgit Skarstein har imponert stort i Skal vi danse denne høsten, og hun har tronet helt øverst på oddsen over favorittene til å vinne hele programmet.

Likevel havnet hun altså lørdag i duell, og blir den som må forlate programmet.

- Det er så mye dyktige dansere og alt kan skje. Det har vi sett flere ganger, sa Birgit på spørsmål på om hun var overrasket over å havne i duell.

Fikk full pott

Nå er det kun fem kjendiser igjen, og konkurransen begynner for alvor å tilspisse seg for de gjenværende parene.

Lørdag gjennomførte de for første gang to danser på én kveld, en alene og en i gruppe.

Begge gruppedansene ble godt mottatt av dommerne, og særlig var de begeistret for gruppedansen Michael og Ewa og Birgit og Philip hadde sammen med Nate og Helene. Dommerne ga nemlig full pott til de tre parene.

GRUPPEDANS: Birgit Skarstein og Philip Raabe, Michael Andreassen og Ewa Trela, og Nate Kahungu og Helene Spilling FOTO: Espen Solli / TV 2

I programmene fremover skal de lære seg to danser hver uke, før de en etter en ryker ut.

Til slutt er det kun to kjendiser igjen på parketten, og en av dem vil bli kronet årets vinner av «Skal vi danse».

At tittelen henger høyt hos deltakerne er det ingen tvil om, og samtlige av de som allerede har røket ut har ikke lagt skjul på at det er trist å forlate den populære konkurransen.

Tårer og pizza

Da Agnete Husebye og Siri Kristiansen ble stemt hjem forrige lørdag, klarte ikke førstnevnte å holde tårene tilbake.

– Det føles veldig kjipt, men jeg vil gjerne takke Bjørn for å være en helt fantastisk dansepartner, sa hun da resultatet var klart, før hun overfor Nettavisen fortalte at det trolig ville bli mange flere tårer fremover som følge av danse-avskjeden.

– Jeg har ikke planlagt noe, egentlig. Kanskje gråte litt mer og spise pizza, sa hun om planene fremover.

