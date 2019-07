Biskop: - Babyer blir homofile når moren har analsex

Biskopen på Kypros kommer med mildt sagt uvanlig forklaring på hvorfor noen liker folk av samme kjønn.

Neophytos Masouras, biskop av Morphou i Den ortodokse kypriotiske kirke, har vekket internasjonal oppsikt de siste dagene. Det skyldes uttalelser biskopen kom med da talte for en barneskole i Akaki utenfor hovedstaden Nikosia på øya.

Der sa han at barn blir homoseksuelle som følge av at moren har analsex under graviditeten.

- Homoseksualitet er et problem som vanligvis blir overført fra foreldre til barn. Det skjer gjennom foreldrenes seksuelle samkvem eller graviditet. For å være klarere, analsex. Sankt Porphyrios sier at når kvinner gjør det, skapes det et begjær og det begjæret overføres til barnet, sier biskopen oppklarende.

Gått viralt

Saken omtales av en rekke aviser, inkludert Daily Mail, The Sun og Bild Zeitung, og en video som viser de oppsiktsvekkende påstandene har gått viralt.

Den ortodokse helgenen Porphyrios, som døde i 1991, oppfordret homofile til å være singel og be for at deres seksualitet skulle forsvinne.

Kypros legaliserte homofili i 1998 og har kjempet for å motvirke foreldede syn på homofili, ifølge The Sun.

Gjør narr

Mange har samtidig benyttet anledning til å gjøre narr av påstandene, ifølge Daily Mail.

Da videoen ble publisert på kypriotiske Accept LGBTIs sider, hadde den tittelen «Hvordan var lesbiske skapt?». En bruker på sosiale medier skrev dessuten: «Så fader, hvis en kvinne gjør oralsex, vil barnet bli tannlege?».