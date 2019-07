Bjørn Einar Romøren rammet av kreft: - Livet er snudd på hodet

- Alt har skjedd veldig fort. Plutselig er livet snudd på hodet, sier den tidligere skihopperen.

Bjørn Einar Romøren (38) er rammet av kreft, skriver Se og Hør.

Det er i et større intervju med kjendisukebladet at den tidligere skihopperen åpner opp om den tøffe beskjeden han fikk for kort tid siden. Ifølge ukebladet var han og kona, Martine Remsøy Romøren (32), i gang med å planlegge sommerferien da de fikk servert kreftdiagnosen.

- Alt har skjedd veldig fort. Plutselig er livet snudd på hodet, sier den tidligere skihopperen til Se og Hør.

Etter lang tid med ryggsmerter, var det til slutt en MR-undersøkelse som viste at 38-åringen hadde fått en svulst i hofta.

Sjelden type

Ifølge Se og Hør har Romøren fått den sjeldne kreftsykdommen Ewing sarkom, som forekommer oftest i aldersgruppen fem til 25 år. Han er allerede i gang med en 40 ukers cellegiftkur.

- Jeg har hatt to behandlinger, og da er jeg vært helt i kjelleren etterpå. Null krefter og et fullstendig fraværende immunforsvar. Jeg må sjekke temperaturen med jevne mellomrom, for hvis jeg har over 38 i feber i mer enn en time bærer det rett på sykehus, forteller han til Se og Hør.

Bjørn Einar Romøren har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Skal bli pappa

Sammen med kona Martine, som han giftet seg med i 2011, har de sønnen Fred på litt over et år. I juli venter paret sitt andre barn - en liten jente.

- Jeg skulle jo gjerne vært i god form når barnet kommer. Men samtidig kan jeg bruke det som motivasjon når jeg skal gjennom de tøffe kurene, sier Romøren til Se og Hør.

På Instagram har Romøren delt flittig under hele ventetiden.

Planla en ny epoke

Det var i 2014 Romøren kom med sjokkbeskjeden om at han hadde valgt å legge opp skikarrieren.

- Takk til alle som har bidratt til en super periode av livet mitt. Trenere, utøvere og støtteapparat. Tusen takk til mine sponsorer Harila, Ic,a Hagl Øfs, Tteamica og teamet mitt Kollenhopp. Nå har jeg plantet skiene i Planica for siste gang og starter en ny epoke av livet med min kjære, skrev han blant annet på Instagram den gang.

Romøren har de siste årene slitt med ryggen, og sto utenfor landslaget sesongen før han la skiene på hylla.

Men Romøren gav ikke opp av den grunn, og med hjelp fra Kollenhopp kjempet han seg til en plass på skiflygingslaget til VM i Harrachov.

Hans oppløftende form gav han også muligheten til å avslutte karrieren med verdenscuphopping i Planica.

Romøren har tatt en rekke medaljer i løpet av karrieren, blant annet syv OL- og VM-medaljer, og ble historisk da han i 2005 satte verdensrekord med hele 239 meter. Verdensrekorden sto i seks år.