Ble beskyldt for å drepe ektemannen - nå får Carole Baskin enda mer tv-tid

Lørdag sparkes «Skal vi danse» i gang her til lands, og også i den amerikanske versjonen er forberedelsene til en ny sesong av tv-konkurransen «Dancing With The Stars» i gang.

Mens vi her i Norge nå skal gå inn i den 16. sesongen, har amerikanerne holdt koken i hele 28 sesonger.

Når de snart går løs på sesong 29, skal «Tiger King»-stjernen Carole Baskin (59) få svinge seg på dansegulvet.

Baskin hadde en sentral rolle i Netflix-suksessen som dyrehage-eier Joe Exotics (57) erkefiende. I tv-serien jobber hun hardt for å ødelegge for businessen til Exotic, samtidig som hun stadig får slag tilbake i form av historier om at hun skal ha drept sin savnede eksmann og fôret ham til tigrene.

Selv har Carole Baskin hele veien nektet for anklagene.

59-åringen skal konkurrere mot 14 andre kjendiser på parketten, blant andre rapperen Nelly (45), Backstreet Boys-stjernen AJ McLean (42) og skuespiller Jesse Metcalfe (41).

– Skilsmissen sugde

Da sangstjernen Miley Cyrus (27) og skuespiller Liam Hemsworth (30) i august i fjor kunngjorde at de skulle skille lag, bare et halvt år etter at de hadde giftet seg, skapte nyheten raskt overskrifter i sladderpressen over hele verden.

Samme helg som skilsmissen ble kjent var nemlig 27-åringen på ferie i Italia, der hun blant annet klinte til med realitystjernen Kaitlynn Carter (31). Kyssebildene gikk verden rundt, og samtidig svirret det rykter om at utroskap var en av faktorene som førte til det overraskende bruddet.

Blant fansen fikk Cyrus mye av skylden, og i en ny episode av podkasten «The Joe Rogan Experience» forteller sangstjernen at tiden etter bruddet var vanskelig for henne.

– Jeg gikk nylig gjennom en offentlig skilsmisse som sugde, sier hun i podkasten, ifølge Cosmopolitan.

– Det var mye dere ikke så



27-åringen forteller at det ikke nødvendigvis var selve skilsmissen som var kjip, men heller de mange skriveriene.

– Det jeg ikke kan akseptere er rollen som skurk og alle historiene. Det er fascinerende for meg at offentligheten tror at det ikke har skjedd noe i et tidsrom de ikke har sett som førte til dette. «En dag var du lykkelig på den røde løperen og den neste dagen kliner du med venninnen din i Italia». Hva faen? Det var mye som skjedde mellom der som dere ikke så.

Cyrus legger til at hun er av typen som ikke ser seg tilbake når et forhold er over. Det kan til tider få henne til å se ut som en «kald, jævla bitch», men det er sånn hun er, sier hun.

Sangstjernen legger heller ikke skjul på at hun faller hardt når hun forelsker seg, og sammenligner kjærlighet med kokain fordi det er avhengighetsskapende. Fremover er hun derfor helt sikker på hva hun ser etter i et potensielt forhold.

– Du må vite hva du vil. Jeg er ikke interessert i å bruke ti år, som jeg gjorde med min første kjærlighet, på å finne det ut.

