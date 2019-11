Ble mobbet av 50 Cent for tatoveringen. Hadde allerede snudd rundt på livet

- Lurer på hvorfor denne fyren er arbeidsløs, skrev 50 Cent.

Gjengmedlemmet og trebarnsfaren Puk Kireka fra New Zealand har måttet tåle mange kommentarer i forsøket å få livet på rett kjøl.

Kireka gjorde et intervju med NZ Herald i sommer, hvor han snakket ut om utfordringene med å ha en tatovering som dekker nesten hele ansiktet og de positive endringene han hadde gjort i livet sitt.

Puk Kireka Foto: Privat (Facebook)

Vil hjelpe andre

- Jeg vet det vil bli vanskelig å få en jobb med mine tatoveringer, sa Kirkea den gang.

- Jeg vil alltid være et gjengmedlem, men det er viktig å vise at vi kan ha bedre livsstiler. Jeg vil få andre med meg på denne bedre livsstilen.

- Mange av dem drikker og røyker fortsatt. Selv om de ikke havner i mye trøbbel ødelegger de fortsatt livene sine med livsstilen.

Mobbet av 50 Cent

Etter intervjuet la 50 Cent ut et bilde av mannen på Instagram.

- Hva f... er det egentlig som forgår. Lurer på hvorfor denne fyren ikke klarer å få seg en jobb, skrev 50 Cent ironisk under bildet.

50 Cent var ikke nådig i sin kommentar om Puk Kierka. Foto: Skjermdump

Det 50 Cent ikke visste er at Kierka da allerede hadde fått seg ny jobb.

Begynte å studere

Etter at historien hans ble kjent kom han nemlig i kontakt med den lokale bedriftslederen Robbie Gale, som ønsket å ansette ham som personlig trener.

Ikke bare det, men Gale tilbød også å betale for studiene om Kierka lovet å holde seg på den smale sti og ikke falle tilbake i gamle vaner.

- Jeg investerte i Puk for å lære ham ferdigheter som ikke bare vil endre livet hans, mens også livene til hans etterkommere, sa Gale til NZ Herald.

- Om vi alle forplikter oss til å hjelpe bare en person i livene våre kan vi løse mange av samfunnets problemer.

Puk Kireka. Foto: Privat (Facebook)

- Et enormt hjerte

Siden da har Kierka gjort suksess som personlig trener, begynt å studere idrett ved Eastern Institute of Technology og kommet med på det lokale rugbylaget.

Da rugbyklubben hans skulle teste utøverne sine før sesongene fikk Kierka de beste resultatene på laget.

Nå er kjæresten hans Waiora Tareha stolt av mannen sin.

- Han er akkurat som alle andre mennesker og har et enormt hjerte for familie og for lokalmiljøet sitt, sier Tareha.

Puk Kireka. Foto: Privat (Facebook)

Kierka selv er mest fornøyd med å kunne hjelpe andre.

- Jeg har bevist at jeg kan være en inspirasjon for gjengmedlemmer over hele landet. Siden de fikk hørte om den nye livsstilen min har mange tatt kontakt for å få til det samme, sier Kierka.