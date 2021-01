Ble skadet under årets første «Mesternes mester»-nattest: – Veldig, veldig kjipt

Genette Våge røk ut i årets første nattest.

Forrige uke var det orienteringsløperen Anne Margrethe Hausken Nordberg (44) som ble temavinner på «Mesternes mester», og som med det sikret seg immunitet inn i uke to.

44-åringen unngår med det den fryktede nattesten i fredagens episode, der den første deltakeren må reise hjem.

Les også: Piers Morgan har vært venn med Donald Trump siden 2007, men nå er det slutt

Etter tre konkurranser innen lagånd, er det til slutt nettopp Hausken Nordberg som ligger nederst på resultatlisten, men hun slipper unna nattest takket være forrige ukes prestasjoner. Dermed blir det nestemann på listen som må ut i kamp, den tidligere fotballspilleren Linda Medalen (55).

55-åringen tar med seg nestemann på resultatlista, Genette Våge (23) i nattest. Etter tre runder vinner Medalen.

Dermed ryker Genette Våge, som for øvrig er «Mesternes mester»-historiens yngste deltaker, ut av TV-konkurransen.

Skadet under nattesten

Overfor Nettavisen legger ikke Våge skjul på at det er kjipt å være førstemann ut av konkurransen.

– Det er veldig, veldig kjipt. Du blir så glad i gjengen der inne, også føler jeg jo litt på hva folk kommer til å si, om de blir skuffet. Men jeg er stolt av meg selv, sier 23-åringen.

At hun ble valgt til nattest er hun ikke overrasket over.

Les også: Britisk storavis varslet «Grease»-opprør: – Kan bli problematisk, sier norsk presseetiker

– Jeg var egentlig litt forberedt på det. Vi diskuterte at ting skal være rettferdig der inne, så da var det ikke noe kjempesjokk. Og jeg unner virkelig Linda å gå videre, det hadde jeg unnet dem alle, forteller motocrossutøveren.

Det som derimot ikke kommer frem i episoden, er at Våge faktisk skadet seg under nattesten.

I runde nummer to tar nemlig både Våge og Medalen tak i staken på samme tidspunkt, og da skjedde det noe i Våges hånd. Nøyaktig hva som skjedde er hun ikke helt sikker på, men både leddbåndet og leddkapselen i tommelen får seg en kraftig støkk – og hovner opp til nesten dobbel størrelse.

– Jeg fikk en vridning eller noe sånt, og klarte ikke helt å fokusere helt etter det, sier hun om hendelsen.

23-åringen legger til at hun på et tidspunkt tenkte at hun håpet Medalen skulle ta den siste, ettersom skaden uansett ville påvirke fremtiden hennes negativt i TV-konkurransen.

– Jeg visste at min tid var over da, for uansett hadde det blitt vanskelig å gjennomføre alle konkurransene, sier hun.

Les også: Denne «The Office»-scenen har du aldri sett før

– Klarer alltid å skade meg

I dag er tommelen på bedringens vei. Genette Våge slapp unna operasjon, men har gått med skinne på tommelen de siste to månedene. Denne har hun nå omsider tatt av.

– Det er jo typisk meg, jeg klarer alltid å skade meg, sier hun lattermildt.

Alt i alt er hun veldig takknemlig for deltakelsen.

– Det har vært helt fantastisk, og jeg har aldri vært med på noe liknende. Også er det ekstra kult å få være med på akkurat dette programmet, for det er det ikke alle som får.

Les også: Starten på John Arne Riises fotballeventyr var et spark til mobberne

Og selv om det ikke ble seier i den populære NRK-konkurransen, er det en liten trøst at hun tross alt har blitt historisk som den hittil yngste deltakeren noen sinne.

– Det er gøy å få ha vært med på én rekord, i alle fall, ler hun.

Andremann ut

Genette Våge er den første deltakeren som ryker i nattest i årets sesong av det populære NRK-programmet, men hun er derimot ikke den første som dro hjem fra villaen i Arendal.

Forrige uke måtte nemlig den tidligere skiløperen Øystein «Pølsa» Pettersen (37) trekke seg etter han skadet seg stygt under en av konkurransene. Etter en tur til legen fikk Pettersen beskjed om at det hele dreiet seg om et avrevet leddbånd – og med det var konkurransen over for hans del.

Les også: Kim Kardashian observert uten giftering: – Hun har fått nok

Overfor Dagbladet fortalte Pettersen forrige uke at han allerede før legebesøket visste at han ikke skulle returnere.

– Jeg kjente at jeg var ferdig, sa 37-åringen.

– Vi tok ultralyd, og da ble det spurt hvor mange dager det ville ta før jeg var tilbake igjen ... Da svarte legen at det spørs hvor mange uker det tar før jeg kan gå uten å ha vondt. Da ble vi enige om at vi bare lar «Mesternes mester» seile sin egen sjø, og så er det det, fortsatte den tidligere skistjernen.

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen