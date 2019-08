Ble truet av miljøkrav – nå kommer en stor gladnyhet

Audi bekrefter at versting-motor blir med videre.

Bilbransjen er i kraftig endring om dagen. Nye og stadig strengere miljøkrav fra EU tvinger bilprodusentene til å redusere utslippene betydelig.

De siste årene har vi sett at verdens bilprodusenter stadig reduserer volumet på motorene sine, såkalt downsizeing. Dette skjer naturligvis i tillegg til innfasingen av elektriske drivlinjer.

For mange av oss bilentusiaster, er ikke denne trenden nødvendigvis bare positiv.

Hos Audi har for eksempel mange tilhengere reagert på at nyeste generasjon RS 4 og RS 5, har fått en mindre og «snillere» V6 motor, i motsetning til den gamle og mer brutale V8-eren.

Usikker fremtid

Det skal sies at den nye 3-literen til Audi opprettholder samme effekt som den gamle åtteren, men at motorkarakteren og lydbildet ikke er på samme nivå – vil i alle fall mange hevde.

En annen motor som flere har spådd en usikker fremtid, er den herlige og klassiske rekkefem-motoren til Audi.

Den har røtter helt tilbake til 70-tallet. I dag er den derimot kjent for å være selve hjertet i Audi RS 3 og TT RS.

Motoren på 2,5 liter er rett og slett elsket av fansen, både på grunn av motorkarakteren og ikke minst det særegne lydbildet.

Dagens 2,5-liter fra Audi sitter blant annet i RS 3. Her yter den 400 hk og 480 Nm.

Gladnyhet

Bare tanken på at denne legenden av en motor kunne forsvinne, gir nok frysninger for alle som har et forhold til den i for eksempel RS 3.

Oliver Hoffman er sjef hos Audi Sport GmbH.

Det er derfor med stor glede vi mottar beskjeden fra Audi Sport-sjef, Oliver Hoffman, at 2,5 literen og de fem sylinderne blir med oss videre i mange år til.

Det bekrefter nemlig Hoffman i et intervju med WhichCar.

Han legger til at motoren blir en viktig del av Audi sin satsning for å nå de kommende Euro7-kravene.

Spørsmål om penger

For å nå de nye utslippskravene, må Audi oppgradere alle motorene sine. Hoffman forteller videre at de har «oppskrift» på hvordan dette skal løses på samtlige motorer, men at det heller blir et spørsmål om hvor mye penger som skal brukes for å nå de strenge kravene.

Når det gjelder 2,5-literen, forteller Hoffman at de har en god løsning for at denne skal tilfredsstille de kommende kravene, og at «legenden» blir med oss i mange år fremover.

I tillegg til dagens RS 3, vil kommende RS Q3 få en oppgradert 2,5-liter under panseret. Ryktene skal dessuten ha det til at neste Golf R vil få besøk av samme motor.

Dette er pre-facelift-modellen av RS 3. Grunnet strengere EU-krav til lyd, har denne et noe raffere lydbilde en dagens modell.

Intern diskusjon

Hva den nye rekkefemmeren til Audi kommer til å yte, er ikke offisielt ennå. Men den vil helt sikkert overgå dagens ytelser, som ikke akkurat er av det beskjedne slaget.

Her snakker vi 400 hk og 480 Nm mellom 1.700 – 5.850 omdreininger.

I følge Annette Möllhoff, produktplanlegger hos Audi Sport, skal det ha vært en intern diskusjon hos Audi, hvorvidt de skulle beholde femsylinderen eller ikke.

– Det har ikke vært en kamp, men selvfølgelig en diskusjon, sier hun til WhichCar.

Möllhoff legger til at alle hos Audi Sport har vært tydelig på hvilken verdi motoren har for Audi som merkevare, og ikke minst den historiske betydningen.

Vi i Broom har kjørt den nevnte motoren flere ganger, og er i likhet med veldig mange andre, glad for at den blir med oss videre.

Her kan du lese vår test av nyeste generasjon Audi RS 3.

