Bli inspirert av kjendisenes elleville Halloween-kostymer

Vi har plukket ut de best kledde kjendisene på Halloween.

Det er Halloween, og mange av kjendisene har tilsynelatende lagt ned mye tid og energi i årets kostyme.

Hvert eneste år tyr folk til parykker, sminke og kostymer for å feire dagen før allehelgensdag. Opprinnelig var Halloween en katolsk minnefest for helgener og martyrer som ikke har en egen dag i kalenderen, men i senere tid har det blitt til en ikke-religiøs feiring.

Les også De 8 beste byene i verden for Halloween

Sosiale medier har de siste dagene bugnet over av folk som har kledd seg ut. Internasjonale stjerner og norske kjendiser har kastet seg på høytiden, og vi har samlet de beste kostymene.

Kledde seg ut som «Orderud»-paret

Hotellkongen Petter Stordalen slo på stortromma i år, og inviterte alt som kan krype og gå av kjendiser til en overdådig Halloween-fest på et av hans hoteller i Oslo, Clarion hotell i Bjørvika.

Blant kjendisene som dukket opp på den røde løperen forrige helg var blant andre TV-profil Morten Hegseth og ektemannen Anders Riiber, som var kledd ut som Veronica Orderud og Kristin Kirkemo.

Tone Damli og Vanessa Rudjord hadde også lagt mye ned i årets kostyme, akkurat som Stordalen-paret selv.

Hylles for elleville kostymer

Den som kanskje har skapt mest oppmerksomhet for sitt Halloween-kostyme hittil, er stjerneparet Justin Timberlake og Jessica Biel. På Instagram tidligere denne uken delte Biel et bilde av ekteparet som hadde kledd seg ut sammen.

- Dette er det som skjer når du innrømmer på TV at du ikke kan en eneste NSYNC-sang, og du er gift med Justin Timberlake, skrev hun til bilde der hun var utkledd som sanger og han som en mikrofon.

Jessica Biel og Justin Timberlake er ikke alene om å få fansen til sperre opp øynene. Da artisten Ciara delte sitt bidrag til Halloween-feiringen, var det flere som satte kaffen i halsen.

Ciara og ektemannen, den amerikanske fotballspilleren Russel Wilson, hadde nemlig kledd seg ut som superparet Beyoncé og Jay-Z - og var slående like!

Og mens noen går for en litt mer kreativ vri på sitt Halloween-kostyme, har andre kjendiser valgt å gå for den litt mer skumle varianten. Ariana Grande vekker for eksempel oppsikt med sitt forvrengte grise-kostyme.

Se flere av kjendisenes kostymer under: