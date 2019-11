Bli med inn i «Skal vi danse»-garderoben: Dette er TV 2s hemmelige triks for å unngå puppeglipp

Kjendiser som må sys inn i antrekkene, håndballklister som holder puppene på plass og flere paljetter enn man klarer å telle: Velkommen bak kulissene i «Skal vi danse».

Mens livesendingene av «Skal vi danse» ruller ut til det norske folk, står TV 2s kostymeansvarlige Hanne Cathrine Lein og Frode Østmark pal i kulissene for å kunne yte nødhjelp med nål og tråd. Jobben er ikke alltid like glamorøs som målet.

– Vi syr fast truser, bh-er, stropper og alt. Mange ting blir sydd fast i undertøyet eller i en body under sending, så spretter vi det av, og syr det på igjen for at det skal sitte, forteller Østmark.

Må sys sammen etter toalettbesøk

– Hvordan i all verden får man til å gå på toalettet?

– Ja, da spretter vi dem ut av kostymet og syr det på igjen, forteller Frode.

Noen etasjer over studioet hvor «Skal vi danse» spilles inn, finner vi det virkelige skattekammeret. Det er fylt til randen av antrekk i alle mulige farger, med fjær og glitter.

Bli med inn i kostymeavdelingen i videoen øverst!

Hver uke møter deltakerne hos Hanne og Frode for kostymeprøver og velger ut antrekk. Noen ganger må helt nye antrekk sys, andre ganger justeres bare ett av de mange plaggene som allerede finnes i kostymeavdelingen.

Den hvite kjolen med dråper av krystaller som Jørgine hadde på seg i det åttende programmet av årets «Skal vi danse», er en av Hannes favoritter. Foto: Espen Solli / TV 2

Buksa spjæret i beste sendetid

Når lørdag kommer får parene endelig muligheten til å teste antrekkene på parketten. På sidelinjen følger både produsenter og kostymeansvarlig nøye med, alt for at deltakernes antrekk skal fremstå mest mulig glamorøst i tv-ruta.

Hanne Cathrine Lein har vært kostymeansvarlig og fagsjef for alle 15 sesongene av «Skal vi danse». Frode Østmark er kostymedesigner og har vært med i sesong 2-5 av konkurransen, i tillegg til årets sesong. Begge er utdannet kostymedesignere fra KIO.

Ofte må de gjøre justeringer i siste liten.

– Det er ganske heftig og ofte kaotisk. Vi må jo bare bli ferdige, for det er en veldig tydelig deadline, humrer Frode.

I tillegg må antrekkene tåle at deltakerne blir kastet rundt og beveger seg raskt. Kostymeduoens aller største skrekk er en skikkelig kleskrise, marerittet er en puppeglipp.

Under dansen til Hans Petter Buraas og Gyda Kathrine Bloch Thorsen i 2008 ble det ikke fullt så glamorøst som det var tenkt, da dressen revnet midt i baken. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

– Jeg husker veldig godt buksa til «Burre» som spjæret midt under en sending. Da måtte vi beine opp her og sy i full fart, sier Frode.

– Ja, det var en Moods of Norway-dress, så det var på en måte ikke en dansedress, også så gikk han helt ned i bevegelsen, forklarer Hanne.

Frykter puppeglipp

– Så var det Anna Anka som hadde en puppeglipp som jeg tror hun la opp til selv, kanskje. I hvert fall gjorde hun mye vesen ut av det, uten at nesten noen hadde sett det, ler Hanne.

I denne kjolen skal Anna Anka angivelig hatt en puppeglipp. Fotobevisene er ikke overveldende. Foto: Lise Åserud (Scanpix)

– Vi har vært heldige med at vi ikke har hatt mange skandaler med klærne, men vi er veldig redd for at noen skal stå der og at stropper skal ryke på live tv. Det ville være et mareritt for de fleste, påpeker hun.

For å unngå dette har de en del triks, noen mer uventede enn andre.

– Vi limer fast truser og topper med håndballklister, fordi deltakerne må være «decent» selv om antrekkene er veldig korte eller små. Siden de skal være i fysisk bevegelse så det må bare sitte, vi vil jo ikke ha en puppeglipp, forteller Hanne.

Svaret er håndballklister for å få antrekkene til å sitte når deltakerne skal gjøre slike løft. Her svinger Lars Bohinen og Alexandra Kakurina seg i 2011. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

– Det høres ut som det er både glamorøst og ikke?

– Ja, det er både og. Du får alt veldig tett innpå deg, men man blir vant til det, forteller Frode.

– Folk har veldig forskjellige intimsoner, noen går inn i et annet rom for å skifte, andre står midt i rommet her med puppene ut mot Nydalen torg, så det er litt forskjell på folk, ler de.

Det er til syvende og sist kjendisen som bestemmer hva de vil ha på seg. – Da de gjorde Baywatch la vi opp til at Aleksander kunne ha t-skjorte, piquet eller hva som helst. Det han var opptatt av var at han ikke skulle ha kort shorts, fordi det ble kleint små dansesko. Så endte han med å ha bar overkropp, fordi det passer inn i Baywatch-tematikken, forteller Hanne. Foto: Espen Solli / TV 2

Kjip følelse etter Borat-stuntet

Noen katastrofer er det ikke like lett å forberede seg på. I etterkant av den Frank Løke-episoden som satte himmel og jord i bevegelse, satt kostymeavdelingen igjen med en kjip følelse.

– Vi hadde flere varianter av den dressen han skulle ha på seg, og i ettertid kan jeg skjønne at han planla noe. Han valgte en dressbuske som var litt stor og sa han måtte låne med seg jakken for å øve på et eller annet, men vi visste ikke hva som skulle skje, vi hadde aldri godtatt det. Det var ikke så gøy at folk mistenkte oss for det, og vi måtte ut og dementere det. Det var faktisk litt kjipt, forteller Hanne.

Mer lettkledd enn i begynnelsen

Det er 15 år siden TV 2 lanserte «Skal vi danse» og det har gått fra å være veldig ballroom til å være mer showpreget.

Glitter, fjær og filler - tre komponenter som utgjør et perfekt «Skal vi danse»-antrekk. Her på Kari Traa, Aylar og Martine Lunde.

– I begynnelsen av en sesong er kjendisene mye mer usikre. De vil vise mindre hud, de er ikke så trent ennå og både dansingen og konseptet er nytt for dem, forteller Hanne.

– Det har blitt mer avkledd med årene, looken er blitt yngre, men det er en annen verden nå og en annen type deltakere som er med. De er mer bevisst på hvordan de ser ut og promoterer seg selv, forteller de.

– Noen er komfortable med én gang, sånn som Sandra hadde en to-delt allerede på premieren og det samme med Jørgine, legger Hanne til.

Mange deltakere ønsker ofte å beholde antrekk, men det er ytterst sjelden det går. Denne jakka, kjøpt på Topshop, ble Morten Hegseth såpass forelsket i at han fikk den til odel og eie.

Hemmeligholder kostymebudsjettet

Selv om kostymebudsjettet holdes strengt hemmelig, men kostymelageret er med tiden blitt et skattekammer. Kjolene glitrer om kapp med hverandre, det ene antrekket villere enn det andre, i fire rom fylt til randen med lange kjoler, dresser, glittertruser, løspupper, krystaller og fjær.

– Noen ganger må vi sy alt fra bunnen av, mens andre ganger bruker vi ting vi setter sammen fra lageret, forteller Hanne.

En «Skal vi danse»-finale byr ofte på nye, kreative antrekk, slik som Adelens hardrock-kostyme, det røverske antrekket til Atle Pettersen eller «Tid for hjem»-Einar som danset og malte på samme tid. Foto: TV 2/NTB Scanpix

– Er det vanskelig å be mennene ta på seg fargede trøyer, glitter og fjær?

– Det er mange av mennene som benytter anledningen til å ha litt glitter og glamour og byr på se selv. De skjønner at når du først kommer inn i denne verdenen her så skjønner de det er lurt å ha farge, paljetter og diamanter, og ikke bare gjemme seg bort i svart.

Dette kostymet brukte Aleksander Hetland, Nadya Khamitskaya og Einar Nilsson under årets allstar-sending, da de danset til den udødelige klassikeren «We are the playmomen». Det var også det desidert vanskeligste kostymet å lage, og Frode jobbet med det i en uke ved siden av alt annet. Foto: Espen Solli / TV 2

Kjendisene krever ikke lenger nye plagg

Flere av antrekkene har blitt klassikere i «Skal vi danse»-sammenheng. Før var kjendisene ofte ute etter nye antrekk, nå er det gjenbruk som gjelder.

Trine Haltvik fikk æren av å bruke denne kjolen, kjøpt inn fra BBCs variant av «Skal vi danse», kalt «Strictly come dancing». Der var det «Murder on the dancefloor»-sanger Sophie Ellis-Bexter som bar den hvite drømmekjolen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Ofte vil de ha de gamle klassikerne. Det var et skifte som skjedde for fem-seks år siden, at de ikke var så opptatt av om noen hadde brukt det før, det var ikke så farlig at det ikke var nytt. Da brydde man seg mer om at man så bra ut i kjolen, enn at den var brukt før. Og det er ekte Swarovski-krystaller og det er bling og de vet de blir fine i de.

Flere av antrekkene har vært i garderoben siden den første sesongen for femten år siden, og er like pene den dag i dag. Det er nesten som et under, for alle som har kjøpt et antrekk med krystaller eller paljetter vet at det ikke er en drøm å få rent etterpå.

Mai Mentzoni, Sandra Borch, Nadya Khamitskaya og Rachel Nordtømme er blant noen av de som har lagt sin elsk på dette knallrosa antrekket i to deler. Foto: TV2/NTB Scanpix

Så hvordan går det egentlig når man legger til brunkrem- og sminkeflekker og svette på toppen av det?

– Vi bare sprayer på flekkfjerning, eller man kan i noen tilfeller bruke Zalo, også vasker vi de på et forsiktig program i ganske tettvevde vaskeposer. Det faller alltid av krystaller, men de samler vi opp fra vaskeposen og limer på antrekket på nytt, forteller Frode.