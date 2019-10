Bli med på jazzklubb da!

En av den moderne jazzens store trommeslagere anno 2019, Johnathan Blake, inviterer med seg Linda May Han Oh og Chris Potter - og oss - på jazzklubben Jazz Gallery i New York.

Mange vil kjenne igjen Johnathan Blake (43) fra samrør med fine folk som Tom Harrell og Kenny Barron. Lista kan egentlig gjøres så lang man bare ønsker når det gjelder folk Blake har spilt med og når det kan fortelles at han er sønn av den langt framskredne fiolinisten John Blake, Jr. (1947-2014), som blant annet tjenestegjorde hos McCoy Tyner, så sier det seg sjøl at Johnathan har hatt ei solid læringskurve bortimot fra fødselen av.

Linda May Han Oh, Johnathan Blake og Chris Potter fra innspillinga på Jazz Gallery.

Likevel er det slik at Blake stort sett har hatt jobb som såkalt sidemann, men da den meget anerkjente jazzfotografen Jimmy Katz, som sammen med kona hadde satt i gang det bortimot idealistiske selskapet Giant Step Arts, tilbød han kontrakt på svært gode vilkår, var Blake svært lett å be. Han tok kontakt med to av sine gode musikalske venner, bassisten Linda May Han Oh og saksofonisten Chris Potter, som her kun spiller tenor. De tre har spilt mye sammen, men ikke på trio og til tross for det var de lette å be.

I dette akkordfrie samfunnet, som ikke minst Sonny Rollins gjorde berømt, er det mye frihet disponibelt for alle tre. De må hele tida være på plass for å «fylle» de romma som blir stående åpne - eller ikke gjøre det.

I de to setta vi får være med på fra Jazz Gallery den 21. og 22. januar i fjor, serverer de tre oss mye originalmateriale, Stings «Synchronicity 1», ei låt av den avdøde bassisten Charles Fambrough, som Blake mer eller mindre så på som sin onkel, to Potter-låter pluss «Relaxin´ at Camarillo» av Charlie Parker.

Det kommer neppe som noen bombe at vi har med tre strålende instrumentalister å gjøre - vi snakker om noen av de eller beste og mest ettertrakta på Tellus på sine respektive instrumenter. Spesielt overraskende er det heller ikke at de snakker utmerket sammen - dette er triojazz i denne sjangeren fra aller øverste hylle.

Er du ute etter god jazzklubbstemning med noen av de beste så trenger du faktisk ikke lete så mye lenger.

