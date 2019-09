Blir anklaget for utroskap av Demi Moore. Slik svarer Ashton Kutcher

Ashton Kutcher og Mila Kunis dro på kjærlighetsferie midt under stormen av utroskapsanklager.

Forrige uke fikk skuespiller Demi Moore (56) tabloidblekket til å sprute med sin nye biografi, der hun avslører mørke og pikante detaljer fra sitt eget liv.

Blant annet skapte hun store overskrifter da hun, under programmet «Good Morning America» snakket om en av historiene hun deler i boka fra barndommen. Der hevder hun blant annet at hun ble voldtatt som 15-åring.

Men det er imidlertid ikke det eneste som har fått folk til å sperre opp øynene. I boken skriver Demi Moore også mye om sine tidligere forhold i løpet av livet. Blant annet at hun var utro natten før hun skulle gifte seg med sin første ekteman, musikeren Freddy Moore (69).

Ekteskapet med Ashton Kutcher (41) har naturligvis også fått mye plass i biografien, noe som også har skapt rabalder. Der hevder hun blant annet at Kutcher skal ha vært utro mot henne, og presset henne til trekant-sex.

Dro på kjærlighetsferie

Der var i 2011 Kutcher og Moore gikk hvert til sitt, og allerede tre måneder senere ble «Thats '70s Show»-stjernen beskyldt for å ha hatt en affære med annen kvinne.

Dette har imidlertid Kutcher avkreftet opptil flere ganger.

SKILT: Ashton Kutcher og Demi Moore giftet seg i 2005 før de gikk hvert til sitt i 2011. Skilsmissepapirene ble imidlertid ikke godkjent før i 2013. Her er de avbildet sammen på rød løper i januar i 2011. Foto: NTB Scanpix

Ifølge Moore har hun gjort Kutcher kjent med alt som står i boken, og at hun er komfortabel med det som er blitt utlevert.

Til tross for at overskriftene har herjet de siste dagene, ser det imidlertid ikke ut til at Ashton Kutcher lar seg påvirke av det. Isteden for å kommentere de kraftige påstandene, svarer han med en aldri så liten kjærlighetstur med sin nåværende kone, Mila Kunis (36).

- En magisk helg i Disneyland, skriver skuespillerstjernen blant annet til et bilde av ham og kona smilende, og tilsynelatende lykkelige.

Gift i fire år

Mila Kunis og Ashton Kutcher har kjent hverandre i en årrekke, og anses å være et av Hollywoods mest stabile par.

De to møttes for aller første gang i 1998, under innspillingen av den populære serien «Thats '70s Show», der de for øvrig også spiller kjærester.

LYKKELIG GIFT: Ashton Kutcher og Mila Kunis anses å være et av Hollywoods mest stabile par. Foto: NTB Scanpix

Den gang var Kunis bare 15 år gammel, og romansen mellom de to blomstret imidlertid ikke før i i 2012 etter at begge hadde kommet ut av lengre forhold. To år senere gikk Kutcher ned på kne, og åtte måneder etter kom datteren Wyatt (4) til verden.

I 2016 ble de foreldre for andre gang da sønnen Dimitri (2) kom til verden.