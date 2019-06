Blir hyllet for åpenheten: Derfor valgte Julia Nyland fortelle om aborten

Bloggeren delte abort-innlegget helt spontant.

Julia Nyland har blogget siden hun var 16 år, men i går kom 26-åringen med sin hittil mest personlige nyhet på bloggen:

Hun er gravid og skal ta abort.

– Jeg delte innlegget ganske spontant i går, det var ikke egentlig et veldig gjennomtenkt valg. Siden jeg fant ut at jeg var gravid har jeg snakket med familie og venner og jeg skjønner nå at dette er mye mer vanlig enn jeg hadde trodd på forhånd, forteller Nyland dagen etter hun slapp nyheten på sin egen blogg.

VILLE IKKE PROVOSERE: Julia Nyland forteller at hun ikke ville bruke overskriften til å provosere. Dette innlegget på Instagram Stories er det eneste hun har delt i andre sosiale medier om nyheten. Skjermbilde: @Julianyland

Nettavisen snakker med bloggeren onsdag morgen, samme dag som hun skal inn for å ta abort. Hun fremstår som rolig, tydelig og reflektert, men innrømmer at det har vært to tøffe uker.

– Jeg er veldig tom i hodet nå og sliten, skal jeg være helt ærlig. Jeg klarer ikke summe meg helt, forteller hun om påkjenningen det er å skulle gå gjennom aborten.



Kjæresten med klar oppfordring



Hun forteller at det var den 19 år eldre kjæresten Ismail som hjalp henne ta avgjørelsen om å dele innlegget.

– Planen var egentlig å ikke dele noe i det hele tatt, for dette gjelder ikke bare meg. Jeg har familie og er i et forhold hvor jeg har to bonusbarn, sier hun og fortsetter:

– Det var til slutt kjæresten min som spurte om jeg skulle dele det på bloggen, og han sa at jeg gjerne måtte gjøre det. Han stoler på meg og vil at jeg skal dele om jeg føler det er noe jeg synes er viktig.

Molde-jenta snakker om viktigheten av å være åpen omkring abort og ikke gjøre det til noe som man skal skamme seg over. Derfor er hun også fornøyd med å ha vært såpass åpen om det.

– Hvorfor skal det egentlig holdes hemmelig? Jeg gjør jo ikke noe som er ulovlig og det er ikke galt av meg å ta den beslutningen, påpeker hun.

– Ville vært rart å legge ut noe annet

Likevel innrømmer Nyland at det var skummelt å fortelle om dette samtidig som hun står midt oppi det hele.

– De aller fleste bloggere holder det hemmelig og deler personlige ting etter det har gått en stund. Jeg lever av å jobbe med sosiale medier, og nå som jeg ikke hadde produsert noe på to uker følte jeg det ville være rart å bare legge ut noe helt annet, når jeg står i noe sånt som dette. Det føltes riktig å fortelle det.

Hun forteller at hun bevisst valgte å ikke ha en provoserende overskrift, og at hun ikke har delt det mer i sosiale medier enn å legge det ut på Instagram Stories.

Forventet å få hat

Selv om hun etter ti år i bloggbransjen er blitt tykkhudet, var Nyland nesten skråsikker på at hun måtte tåle det hun refererer til som usaklig hat om abort-valget.

– Jeg har omtrent bare fått veldig positive og hyggelige tilbakemeldinger. Det kommer fra folk som har vært gjennom det og forteller om sine erfaringer og tanker, og fra andre, forteller hun og fortsetter:

– Jeg har ikke fått noe fra veldig religiøse personer. Det har bare vært et par negative kommentarer, som går på at jeg burde bære frem barnet og at jeg gjør en stor feil, men det har ikke vært verre enn det.

– Får sånne tilbakemeldinger deg til å tenke på nytt om du har gjort et riktig valg?

– Absolutt ikke. Jeg bryr meg ikke om det, svarer Nyland kontant.

Kommer ikke til å fortelle detaljer

På bloggen skriver hun at hun planlegger å skrive et mer utfyllende innlegg senere, men hun forteller at det ikke vil bli noen utfyllende rapport fra aborten.

– Jeg tror ikke jeg vil dele detaljert om at man blør fem bind og den type ting, men jeg har flere tanker om abortloven og hvordan det er vanskelig å ta en avgjørelse og gå gjennom noe sånt, avslutter hun.