Blir omtalt som en av «verstingene» til å fronte alkohol i sosiale medier. Slik svarer hun på kritikken

- Jeg er 31 år gammel og nyter en øl i ny og ne, og det synes jeg er digg.

I en artikkel hos Dagbladet tidligere denne måneden gikk kommunikasjonsrådgiver i Blå Kors, Anders Blixhavn, hardt ut mot norske influensere og hevdet at han den siste tiden har sett «en urovekkende trend» hos enkelte influensere når det gjelder eksponering av alkohol.

I den lengre artikkelen gikk han spesielt hardt ut mot artist og låtskriver Tone Damli (31), og hevdet at hun ved flere anledninger kan ha brutt loven om alkoholreklame via sin Instagramprofil.

- Damli publiserer jevnlig bilder av de samme merkene. Omfanget gjør at det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved innleggene. Det er rart hun ikke tenker mer på hvordan dette framstår og rollen hun har som forbilde for unge, uttalte Blixhavn til avisen, og beskrev Damli som en av «verstingene» blant influenserne.

- Helt uforstående

Blixhavn refererer til flere bilder Damli har lagt ut på sin Instagramprofil de siste årene, og mener at slike bilder er «problematiske for sårbare grupper som er lett påvirkelige».

- Hun må - i likhet med andre store influensere - ikke glemme at hun har et sammfunnsansvar og at hun er et forbilde for veldig mange, uttalte Blixhavn blant annet.

Da Nettavisen møtte Tone Damli på den røde løperen under årets Elle-fest tirsdag, stiller hun seg helt uforstående til kritikken hun har mottatt de siste dagene.

- Det er litt uforstående. Jeg er 31 år gammel, og nyter øl i ny og ned, og synes at det er digg. Som veldig mange andre dokumenterer man i sosiale medier når man har det bra. Når sola skinner, og man åpner en iskald øl, så føler jeg for å vise at livet er godt, sier hun.

ELLE SOMMERFEST: Tone Damli på den røde løperen under årets Elle-fest på Høymagasinet på Akershus festning i Oslo tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

- Ikke mange bilder

Damli synes det er synd at enkelte oppfatter innleggene hennes som støtende og proveserende. Likevel lar hun ikke kritikken gå innpå henne. Nylig gjestet hun podkasten til Morten Ramm, «Må på behandling», der samme tema dukket opp.

Også Ramm hadde lagt merke til at Damli tidvis har delt bilder av alkoholholdige drikker på Instagram. Der uttalte artisten at hun hadde telt hvor mange bilder hun hadde delt på Instagram som inneholdt alkohol.

- I løpet av syv år så er det elleve bilder på feeden, det er ikke masse, uttalte hun da.

Ifølge Damli visste hun allerede på det tidspunktet om artikkelen og kritikken som senere ble publisert hos Dagbladet.

- Det visste riktig nok ikke Morten Ramm, men da hadde jeg faktisk gått gjennom feeden min for å se. For jeg ble jo litt nysgjerrig selv, og tenkte «oi, fronter jeg alkohol på den måten der», sier Damli til Nettavisen.

- Opptrer forsiktig

Damli mener selv at bildene hun har delt av alkohol de seneste årene, har vært av et svært uskyldig kaliber.

- Hadde jeg stått ravende dritings og vært et slikt forbilde, så kunne jeg forstått det. Men når det er såpass uskyldig tenker jeg at det går greit, sier hun til Nettavisen.

Ifølge Damli er det kun kos og hygge hun representerer når bilder av alkohol blir delt i sosialie medier. Om hun er et dårlig forbilde eller ikke, mener Damli andre må få lov til å bedømme.

- Selv føler jeg at jeg opptrer ganske forsiktig og ganske gjennomtenkt i sosiale medier, sier hun.

Ikke alene i kritikken

Tone Damli er imidlertid ikke den eneste influenseren som har fått refs for fronting av alkohol i sosiale medier de seneste årene.

I juni i 2017 omtalte blant andre VG hvordan toppbloggeren Caroline Berg Eriksen har mottatt refs fra helsedirektoratet hele tre ganger for å fronte alkohol i sosiale medier.

Den gang var det et blogginnlegg, datert 20. april 2017, der Berg Eriksen poserte ved siden av en flaske champagne som Helsedirektoratet reagerte på.

- Helsedirektoratet vurderer at deler av innholdet på deres nettside strider mot reklameforbudet i alkoholloven, het det i brevet, ifølge VG.

Ifølge Helsedirektoratet er det ifølge alkholloven, §9-2 første ledd, «forbudt å reklamere for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, samt la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjeneser».