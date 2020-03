Blodig kamp om semifinalen for Anita Hegerland: – Mistet nesten deler av pekefingeren

Det skal i hvert fall ikke stå på innsatsen til Anita Hegerland under tirsdagens «Farmen kjendis»-konkurranse.

OBS! Denne artikkelen inneholder avsløringer fra kveldens episode av «Farmen kjendis».

Denne uken er det finaleuke inne på «Farmen kjendis»-gården og konkurransen har tilspisset seg kraftig.

Tirsdag ble de gjenværende deltakerne på gården utfordret i både øksekast og matlaging for å konkurrere om plasser til en semifinale.

I første runde med øksekast vant Erik Alfred Tesaker (40) overlegent med sin innsats og sikret seg dermed en plass inn i semifinalen. Deretter sto matlaging for tur, der de resterende deltakerne kunne hanke inn poeng for å sikre seg en plass.

Og det gikk ikke akkurat ubemerket hen.

Skar seg flere ganger

I hvert fall ikke for sanger Anita Hegerland (59).

For mens kampen mot klokka var i gang klarer nemlig Hegerland å kutte seg opptil flere ganger på de skarpe knivene, slik at programleder Tiril Sjåstad Christiansen (24) må komme med plaster.

Det hele blir svært humoristisk, men da Hegerland kutter seg for endte gang blir det med ett mer alvorlig.

- Jeg holdt på å skjære av meg hele tuppen på den høyre pekefingeren min. Røde Kors måtte bryte inn og stoppe blødningen, forteller Hegerland til Nettavisen.

DYPT KUTT: Anita Hegerland kuttet nesten av seg tuppen på pekerfingeren under tirsdagens konkurranse. Foto: TV 2

- Alt skulle gå veldig raskt, og i en kombinasjon av både stress og veldig primitive forhold klarte jeg å slå fingeren i kniven da jeg skulle skylde fisken, forklarer hun.

Ifølge Hegerland var kuttet så dypt at såret gapte.

- Jeg slapp å sy. De sa at de som regel stripset slike skader, så jeg stolte på dem, sier hun videre.

- Kunne vunnet

Kuttskaden medførte dermed enda dårlige tid for Hegerland noe som gjorde at hun tapte konkurransen.

- Det ødela veldig mye for meg. Jeg tror faktisk at jeg kunne vunnet den konkurransen hadde det ikke vært for den fingeren, sier Hegerland til Nettavisen.

Ifølge Hegerland hadde nemlig mesterkokk Bent Stiansen, som var dommer under kveldens konkurranse, sagt at hennes gjeddekaker helt klart var de beste.

- Jeg fikk så dårlig tid, så jeg rakk ikke lage ferdig tilbehøret og det var det jeg fikk trekk for, forteller hun.

Etter dramatiske scener var det Hanna-Martine Slåttland Baller (20) som til slutt klarte å karre til seg flest poeng i den første konkurransen, og ligger godt an til å vinne en semifinalebillett.

Mistet følelsen i fingeren

I tillegg til et bittert tap, så det imidlertid ikke ut til at fingeren til Hegerland ble noe bedre. Gjennom den resterende tiden på gården var Røde Kors innom flere ganger.

- De kom å la på nye strips og sørget for at såret ikke skulle få infeksjon eller betennelse. Det gikk jo fint, men den banket og dunket mye. Jeg gjennomførte flere ting etter skaden, men i dag har jeg fortsatt ikke følelser i fingeren, sier Hegerland.

