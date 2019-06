Blogger Marna Haugen Burøe har fått kreft for andre gang

Den kjente bloggeren forteller den triste nyheten i et nytt blogginlegg.

Bloggeren Marna Haugen Burøe (38), kjent under navnet Komikerfrue har fått kreft igjen. Det skriver hun selv i et blogginnlegg onsdag kveld. Det var TV 2 som først omtalte saken.

I innlegget med titten «Kreft? Det er det jo ingen som får to ganger.» forteller bloggeren om den nedslående beskjeden.

- Det er kjempevanskelig å skrive dette. For da blir det liksom sant. Det er så mye enklere å pakke det vekk og slippe å forholde seg til vonde fakta mens i realiteten så gjør det det hele bare verre, for man blir så tung og mørk innvending skriver Haugen Burøe.

- Jeg har kreft. I livmoren.

Haugen Burøe skriver videre at hun er redd for at det har gått for lang tid, fordi hun skulle ha vært på kontroll etter konisering nummer to for nesten to år siden, men at dette ble gjort først nå nylig.

Bloggeren har tidligere vært åpen om da hun fikk sykdommen i 2016. Haugen Burøe er gift og har to barn med komiker Ørjan Burøe.