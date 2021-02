«Bloggerne»-Eveline ofret leilighet i Oslo for drømmetomt i Skien

Influenseren har kjøpt seg tomt uten kloakk og vann. Nå skal hun bygge drømmehuset i hjembyen.

Se video: Her legger hun inn bud på drømmetomten i Skien.

Gjennom vårens sesong av «Bloggerne» på TV 2, har vi fulgt nykommer Eveline Karlsen (27) og hennes liv som Youtuber og sminkemogul fra huset hjemme i Skien.

Tidlig i sesongen ytrer Karlsen et ønske om å kjøpe seg en pendlerleilighet i Oslo, da mye av jobben hennes foregår i hovedstaden og diverse sosiale arrangementer finner sted nettopp der.

- Det er veldig sjeldent jeg er med på noe gøy fordi det er så langt! Og jeg kan jo heller ikke drikke alkohol og så kjøre hjem til Skien etterpå, så det blir alltid mye styr om jeg skal delta på noe, fortalte Karlsen til Nettavisen tidligere i år.

Nå har imidlertid Karlsen sluppet nyheten om at hun har lagt Oslo-planene på hylla enn så lenge, og kjøpt seg drømmetomt i hjembyen.

Drømmetomten dukket opp

For selv om Skien-jenta har snust på leilighet i Oslo, har hun vært like aktiv på husmarkedet i hjembyen. Før det ble tomtekjøp, forteller Karlsen at hun hadde vært på så mange visninger at meglere etter hvert tipset henne om hus som kom til salgs.

- Jeg har alltid visst om denne tomten, men den har ikke vært tilgjengelig før. Så da jeg fikk tips om den av en megler nå, da måtte jeg bare ha den, forteller Karlsen til Nettavisen.

Tomten er på 600 kvadratmeter, som Karlsen endte med å betale 1.9 millioner kroner for, 50 000kroner over prisantydning. Men hun må bygge alt fra grunn, da det ikke er lagt vann og kloakk, så dette er et prosjekt som vil ta noe tid. Det ser ikke ut til å plage influenseren.

- Jeg ville kjøpe noe for å renovere uansett om det ble i Oslo eller Skien. Så at det er en tomt som jeg må starte helt fra grunn på, det er ikke så farlig så lenge det blir slik jeg vil til slutt. Og det gjør det jo nå.

Drømmer om hjemmekino og «infinity-pool»

Selv om tomten til nå står urørt, mangler det ikke drømmer hos Karlsen på hva hun ønsker å gjøre tomten.

- Det kommer til å bli drømmehus til slutt! Det er selvfølgelig en drøm å kunne ha et «infinity-pool», så man kan nyte av den fine utsikten, men det får vi se om er mulig.

Karlsen har såvidt begynt planleggingen av huset, men vil bruke god tid på planleggingen så prosjektet ikke blir for stort for henne. Men det er noen ting som allerede er spikret for influenseren.

- Ettersom jeg jobber hjemme til vanlig også, skal jeg bygge et kult sted å jobbe. Et studio blant annet. Også hadde det vært veldig gøy med en en liten hjemmekino! Tenk å se på YouTube der, da!

Selv om influenseren kan nevne i fleng av store drømmer for det nye huset hun skal bygge, er det fortsatt en ting som er viktigst i planleggingsprosessen.

- Det viktigste for meg er at det skal være plass til alle mine nærmeste venner og familie. Jeg er glad i å ha besøk, så det hadde vært hyggelig om alle kunne være der samtidig.

Fortsatt super-singel

Den 600kvm tomten hun har kjøpt seg, har hun enn så lenge tenkt til å holde for seg selv. I et intervju med Nettavisen i januar, fortalte influenseren nemlig at hun var singel. Hun dro den til og med så langt at hun kalte seg «super-singel». Det står hun fortsatt ved i dag.

- Jeg er fortsatt super-singel, forteller hun og ler når Nettavisen spør om sivilstatusen nå, en måned senere.

Enn så lenge er det derfor ingen mann som skal flytte inn sammen med henne i det nye huset når det står ferdig, og heller ingen andre henne selv som er med i planleggingsprosessen. Det syntes Skien-jenta er helt greit.

-Det er veldig deilig å ikke ha en mann som plutselig nå skulle hatt noe å si på prosjektet. Altså det her har tatt meg to år allerede, så jeg tror det er veldig greit at ingen skal komme inn med meninger nå.

- Men neste år, da kan de komme, legger hun til med et glimt i øyet.

