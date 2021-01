«Bloggerne»-Monica delte fødselen på TV: – Det finnes ikke noe mer naturlig

Monica Nyhus fikk seg en overraskelse da hun så klipp av sin egen fødsel.

Se klippet av fødselen og reaksjonen til Monica Nyhus under:

Mandag hadde det populære TV 2-programmet «Bloggerne» premiere, og allerede i første episode byr årets profiler på seg selv.

I over et år har firebarnsmoren og influenseren Monica Nyhuus, som daglig deler fra livet sitt i sosiale medier til sine nærmere 140.000 følgere, latt TV-kameraene komme enda tettere på familietilværelsen.

Under mandagens episode blir kameraet nemlig også med inn på fødestuen.

Les også: Firebarnsmoren Monica Nyhus debuterer i TV 2-suksess: – Det er et minefelt

– Gråter hver gang

Før fødselen bestemte nemlig ekteparet Monica og Chris Nyhus seg for at de ønsket å filme fødselen for «Bloggerne».

– Det er ingenting finere og mer naturlig enn en fødsel, vil jeg si. Det er sårbart, naturlig, det er fint. Vi er veldig glad for at vi endte opp med å dele det, sier Monica Nyhus til Nettavisen og fortsetter:

– Selv synes jeg det er fint å se på fødsler på TV. Jeg kan ikke huske hvor mange fødsler jeg har sett selv, og jeg gråter hver gang. Det er en opplevelse som er like stor for alle, uavhengig av hvor man bor i verden eller hvem det gjelder.

Monica var selv veldig spent på å se sin egen fødsel på TV. Mest av alt fordi hun ikke husket så mye av fødselen selv.

– Jeg ble litt overrasket over hvor mye jeg faktisk skrek, ler hun.

Delt fødsel før

For Monica og Chris var det imidlertid ikke så skummelt å skulle dele fødselen til «hele» Norges befolkning. Det har de nemlig gjort tidligere.

– Jeg har filmet alle fødslene tidligere som vi også delte i sosiale medier, så vi har delt det før. Vi ville rett og slett gjøre noe gøy ut av det og kanskje ufarliggjøre noe som i utgangspunktet er veldig personlig, sier Chris.

Les også: Emma Ellingsen og Linnéa Myhre avslører store endringer i livet

Under forrige sesong av «Bloggerne» fikk seerne følge Nyhus-familien fra den dagen de fant ut at de ventet et barn til, og gjennom ventetiden. På det tidspunktet hadde allerede Monica og ektemannen Chris tre små, jevnaldrende gutter.

– Overgangen fra tre til fire barn er ikke så stor. Det er klart det er noe hele tiden. Emily er avhengig av pupp hele tiden, noe som gjør at jeg får mer tid med de andre guttene. Men det er armer og bein fra morgen til kveld, ler Chris og understreker at de trives veldig godt med tilværelsen som firebarnsforeldre.

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus