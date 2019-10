«Blondinbella» legger kortene på bordet: - Jeg holdt på å gå konkurs

Måtte dra i nødbremsen før hun hadde mistet alt.

Tidligere denne uken delte den svenske bloggeren og gründeren, Isabella Löwengrip (28), et innlegg på bloggen der hun åpnet seg opp om hvordan det egentlig står til med hennes millionimperium.

Planene om å flytte til New York i høst, for å nå internasjonalt med selskapet Löwengrip Beauty, var lagt på is og hun avslørte svært store utfordringer i hennes karriere.

- Akkurat nå befinner jeg meg i den tøffeste fasen hittil i min karriere, skrev hun blant annet.

I et nytt blogginnlegg, publisert fredag, forteller hun om bakgrunnen for hvorfor planene om å flytte til New York ble lagt på is.

- Holdt på å gå konkurs

- Hadde ting endt slik vi/jeg hadde tenkt, hadde salget av Löwengrip beauty gått bedre internasjonalt nå, åpner hun blogginnlegget med.

Ifølge Löwengrip har hun det siste året slitt med å få inn investorer i firmaet, noe som har gjort at hun er blitt nødt til å bruke penger fra sin egen sparelomme. På bloggen skriver hun videre at det var hennes medarbeidere som til slutt så at dette ikke kunne fungere i lengden.

- Vi tar ingen flere risikoer nå. Hadde ikke skuta snudd, og vi ikke hadde reagert, hadde all min kapital blitt brukt opp og til slutt hadde vi gått konkurs, skriver hun.

- Jeg er utrolig takknemlig for at min medarbeider dro i nødbremsen. Det var modig gjort av ham - etter en måned som ansatt. Det vi gjør nå, er som jeg sa i går: Vi drar ned alle kostnader og går på sparebluss til vi har bygget opp kassa igjen, skriver hun videre.

Omsatte for flere millioner

Ifølge Löwengrip hadde selskapet Löwengrip Beauty en omsettning på 84 millioner svenske kroner i fjor. Det siste året har selskapet imidlertid satset på det internasjonale markedet, og dermed fokusert mindre på det svenske.

Som en konsekvens av det, tror Löwengrip at omsetningen vil falle med 40-50 millioner svenske kroner.

Löwengrip skriver videre at hun kunne hatt is i magen, og tatt kostnadene det koster å gå internasjonalt fra egen lomme, men at hun heller velger å gå en tryggere vei for å nettopp unngå å gå konkurs.

- Selvfølgelig føles det ut som en total fiasko, men som dere (blogglesere, journ.anm.) sier til meg: Jeg kommer sikkert til å se tilbake på denne fasen og tenke at det var et riktig valg, skriver hun.

Alltid tenkt som en gründer

At den populære influenseren føler på tap, er ikke vanskelig å forstå.

I et større intervju med den svenske kanalen P1 i sommer, gjengitt i flere deler av den svenske avisen Expressen, fortalte 28-åringen at hun allerede i en alder av 16 år begynte å tenke forretninger.

Som 16-åring så hun lønnsomheten med å arrangere fester, og solgte billetter gjennom sin egen blogg.

- Et lokale og en DJ ble booket, drikke ble solgt, og jeg tjente minst 10.000 kroner på hver fest som gikk raskt ned i lommen, fortalte hun.

Hun fortalte også om hvor fort hun innså hvilken verdi klær og andre produkter fikk etter at hun hun hadde eksponert dem på bloggen. Dette tjente hun også raske penger på allerede som tenåring.

Millionimperium

Som nevnt har Löwengrip opprettet flere ulike selskaper i tillegg til bloggen. Blant annet Löwengrip Beauty AB og Löwengrip Invest AB. Ifølge Expressen er den sammenlagte kapitalen på drøyt 10 millioner svenske kroner.

I tillegg tjener 28-åringen enorme mengder i sosiale medier. Ifølge den svenske avisen tjente hun en kvart million på en halvtimes livesending i fjor. Hun eier også en villa i Stockholm, som hun kjøpte for 26,5 millioner svenske kroner.

Suksessen til Löwengrip har ikke kommet av seg selv. Hardt arbeid og beinharde prioriteringer er noen av faktorene som har ført henne dit hun er i dag, ifølge henne selv. Blant annet har livsstilen kostet henne et ekteskap.

- Jeg kan ikke bli verdens mektigste kvinne om jeg måtte se på Netflix hver kveld, fortalte hun i intervjuet med P1, og refererte til det tidligere ekteskapet med Odd Spångberg (31).

Det var i mai 2017 Löwengrip og Spongberg valgte å skille seg. Sammen har de to barn, Gillis og Sally Siri Spångberg.

I dag har hun funnet lykken med milliarderen Erik Selin.