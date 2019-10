- Akkurat nå befinner meg i den tøffeste fasen jeg hittil har opplevd i min karriere, skriver Isabella Löwengrip på bloggen.

Det er snart 15 år siden svenske Isabella Löwengrip (28) startet bloggen «Blondinbella». Siden den gang har 28-åringen klart å bygge et millionimperium rundt sitt eget navn.

Den 28 år gamle gründeren, som ifølge Dagens Næringsliv omsatte for rundt 16 millioner svenske kroner i 2018, regnes å være en av Nordens mektigste influensere.

Ved siden av bloggvirksomheten, har Löwengrip lansert sitt eget skjønnhetsmerke ved samme navn, som i tillegg til Norge og Sverige, ble lansert i USA tidligere i sommer.

I forbindelse med USA-lanseringen kunne Löwengrip allerede i april avsløre at firmaet Löwengrip Invest har etablert et kontor i New York for å nå jut internasjonalt. Noen måneder senere avslørte hun at hun hadde bestemt seg for å leie en leilighet i den store byen, der hun sammen med sine to barn kan bo når de oppholder der.

Nå har imidlertid flytteplanene tatt en brå vending.

- Vanskelige tider

I to innlegg på bloggen forteller 28-åringen åpenhjertig om alle sine gründerplaner som nå har blitt avviklet. Det samme har drømmen om å gå internasjonalt med selskapene sine.

- Høsten ser ikke ut til å bli slik jeg hadde trodd. Jeg trodde jeg skulle befinne meg i New York, jeg skulle også ha fullt fokus internasjonalt. I stedet for venter jeg på visum. Alt tar veldig lang tid, skrev bloggeren mandag kveld.

Få timer etter delte hun flere tanker om fremtiden. Der avslører hun blant annet at hun er inne i en svært vanskelig periode i livet.

- Det er ikke lett for meg å skrive dette innlegget. Jeg har alltid tenkt at jeg må vise fremgang for å være et forbilde, men jeg har innsett nå at jeg også må vise baksiden av det hele. Det er slik man blir et forbilde på ekte. Det er ikke enkelt å drive et selskap når man har så mange som følger med, og som bare venter på at jeg skal mislykkes, starter hun blogginnlegget med.

- Vil finne gamle Isabella

Ifølge Löwengrip er det en sammensetting av flere ting som ikke er gått som planlagt, og som gjør det svært tungt å satse på drømmen om å gå internasjonalt med selskapet.

- Jeg skal ærlig si at jeg ikke trodde at jeg skulle være der jeg er nå. Nå er det oktober, jeg skal snart fylle 29 år, og befinner meg i den tøffeste fasen jeg hittil har opplevd i min karriere, skriver hun og fortsetter:

- Jeg må finne min vei fremover etter alle prosjektene (som ikke er blitt noe av, journ.anm.). Jeg skal samtidig våge å senke skuldrene, og være den Isabella som dere ofte skriver er «gamle Isabella». Den som deler alle sider fra livet. Det er svært skummelt, og jeg vet ikke om jeg gjør det riktige ved å fortelle til dere at jeg har det svært tøft. Forhåpentligvis kan andre entreprenører som følger meg kjenne seg igjen, og vi kan lære av feilene sammen.

Alltid tenkt som en gründer

At den populære influenseren synes det er vanskelig å åpne opp om nedturer i sin gründerkarriere, er ikke vanskelig å forstå.

I et større intervju med den svenske kanalen P1 i sommer, gjengitt i flere deler av den svenske avisen Expressen, fortalte 28-åringen at hun allerede i en alder av 16 år begynte å tenke forretninger.

Som 16-åring så hun lønnsomheten med å arrangere fester, og solgte billetter gjennom sin egen blogg.

- Et lokale og en DJ ble booket, drikke ble solgt, og jeg tjente minst 10.000 kroner på hver fest som gikk raskt ned i lommen, fortalte hun.

Hun fortalte også om hvor fort hun innså hvilken verdi klær og andre produkter fikk etter at hun hun hadde eksponert dem på bloggen. Dette tjente hun også raske penger på allerede som tenåring.

Millionimperium

Som nevnt har Löwengrip opprettet flere ulike selskaper i tillegg til bloggen. Blant annet Löwengrip Beauty AB og Löwengrip Invest AB. Ifølge Expressen er den sammenlagte kapitalen på drøyt 10 millioner svenske kroner.

I tillegg tjener 28-åringen enorme mengder i sosiale medier. Ifølge den svenske avisen tjente hun en kvart million på en halvtimes livesending i fjor. Hun eier også en villa i Stockholm, som hun kjøpte for 26,5 millioner svenske kroner.

Suksessen til Löwengrip har ikke kommet av seg selv. Hardt arbeid og beinharde prioriteringer er noen av faktorene som har ført henne dit hun er i dag, ifølge henne selv. Blant annet har livsstilen kostet henne et ekteskap.

- Jeg kan ikke bli verdens mektigste kvinne om jeg måtte se på Netflix hver kveld, fortalte hun i intervjuet med P1, og refererte til det tidligere ekteskapet med Odd Spångberg (31).

Det var i mai 2017 Löwengrip og Spongberg valgte å skille seg. Sammen har de to barn, Gillis og Sally Siri Spångberg.