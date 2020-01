BMW X6: Her er de først i verden med ny løsning

Hint: Se nøye på grillen!

BMW X6 er en bilmodell som det er vanskelig å overse. Bilen har en utståling og karisma, på godt og vondt, som virkelig skiller den fra mengden.

Nå blir det anda vanskeligere å overse den karismatiske bilen. Selv etter mørkets frambrudd.

For ikke lenge siden kom Mercedes med belyst stjerne i grillen. Det gjorde de er stort nummer av. Men den berømte trearmede stjernen slukkes når bilen settes i bevegelse.

Den siste tiden har BMW fått en del oppmerksomhet rundt de etter hvert ganske voldsomme nyre-grillene sine. De har blitt et tydelig kjennetegn. Kanskje til og med litt for tydelig mener enkelte. For grillen er stor!

Men BMW mener alvor. For på helt nye BMW X6 er grillen belyst. Det kan den være også når bilen kjører. Så her tar BMW Mercedes skikkelig ved nesen. Dette er BMW visstnok de første i verden som kommer med.

Lyssatt grill er helt nytt på X6, men BMW viste dette på et konsept allerede for 10 år siden.

– Nettopp lysdesign har de siste årene vært viktig for mange bilprodusenter, for å bygge identitet og familietilhørighet. Også for BMW. Nå tar BMW det hele ett steg videre med den bakgrunnsbelyste nyregrillen «Iconic Glow». Det er en nyskapning for BMW og det er naturlig at det er X6 – som en av våre mest ekstroverte modeller – som får denne funksjonen.

Det sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Med denne får du lyst til å ta en omvei hjem ...

En del av lys-systemet

Grillen belyses via hvite LED-striper og kan ikke lyse i noen annen farge, selv om det hadde vært fullt mulig å få til. Det skyldes at BMW har fått godkjent den belyste grillen som en del av kjørelysene til bilen. Derfor må lyset være hvitt.

Marius Tegneby, er kommusnikasjonsdirektør hos den norske BMW-importøren.

– Ja, det er riktig. Grillen lyser opp ved låsing/ opplåsing av bilen med nøkkelen og – om ønskelig - under kjøring i kombinasjon med frontlyktene. Dette kan reguleres manuelt via iDrive (infotainmentsystemet.)

– Ettersom lyset i grillen på BMW X6 strekker seg såpass nært frontlyktene, tillates det at lyset er på også under kjøring siden det da regnes som en del av bilens originale lys-system, forklarer Tegneby videre.

Avslørt: Her er BMWs nye direktørbil

Vist første gang for 10 år siden

Skrur vi klokka 10 år tilbake, husker kanskje noen den opplyste grillen fra konseptbilen «BMW Vision EfficientDynamics» fra 2009? For de som ikke husker; det var den bilen som ble til BMW i8, og som Tom Cruise rattet rundt i Mission Impossible-filmen «Ghost Protocol».

Nå er altså lys-grillen her på ordentlig. Det mange naturligvis lurer på er om dette også kommer på andre BMW-modeller i nær framtid.

Nye 3-serie blir ladbar også som stasjonsvogn

Koster 5000 kroner

– Jeg kan dessverre ikke røpe mer enn at BMW X6 er første modell ut, men vi tilbyr nå også ettermontering av «Iconic Glow» på siste generasjon BMW 5-serie. (Pris: Ca. 6.500,- + montering.)

– «Iconic Glow-grillen» koster kr. 5.000 som ekstrautstyr på X6. Velger man utstyrspakken «Innovation», er det inkludert, sammen med BMW laserlys og en rekke andre elementer, forklarer Tegneby avslutningsvis.

Les også: Nå kommer enda et nytt bilmerke til Norge

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.