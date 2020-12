Bob Dylan selger hele sangkatalogen sin

Alle de over 600 låtene Bob Dylan har opphavsretten til, skal nå selges til Universal Music. Prisen skal ligge på over 2,5 milliarder kroner.

Salget kan være den største enkelthandelen for en artist gjennom tidene. Universal meldte mandag at de har kjøpt alle Dylans sanger fra 1962 til dags dato.

Dylan har fram til nå hatt nærmest full kontroll over katalogen, som omfatter klassikere som «Blowin' in the Wind», «The Times, They Are A-Changin'» og «Knockin' On Heaven's Door.»

Artisten selv har ikke kommentert salget.

Flere artister, deriblant Stevie Nicks, Blondie, Barry Manilow og Chrissie Hynde, har i løpet av det siste året oppgitt alle rettigheter til låtene sine i bytte mot store summer penger. Dylans katalog regnes imidlertid for å være en slags kronjuvel for musikkforlagene.

Dylans sangskriverkunster gjorde at han fikk Nobelprisen i litteratur i 2016.

