BØLL fra Hansa

Hansa BØLLet med Nøgne Ø. Resultatet kommer for en dag på Bergen Ølfestival.

Det har blitt en tradisjon at det brygges et spesielt øl til Bergen Ølfestival (BØ). Et øl som presenteres på festivalen - og serveres på festivalen. Alle bryggerier i Hordaland med tilstrekkelig kapasitet har fått være med på dette. Eller mer korrekt - nesten alle - for det største har til i år stått utenfor, men nå bestemte festivalen seg for at det var Hansa sin tur til å BØLLe. De gjorde det ikke enkelt for lagerølspesialistene. Bestillingen var et øl brygget med kveik. Den urnorske gjæren som ingen industrielle bryggerier har våget å ta i til nå.

Etter noe betenkningstid meldte Hansa tilbake at de tok utfordringen om de fikk lov til å gjøre det hos, og i samarbeid med, Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri.

Dermed dro Hansas bryggerimester Carl Erik Sæther til Grimstad for å brygge sammen med Nøgne Øs kreative leder Edvard Hortemo. Bergen Ølfestival sendte ringreven Rolv Bergesen for å kontrollere det hele.

Litt mer manuell måking av mask enn Calle er vant til, men han ser ut til å trives med det. Foto: Øyvind Røen/Bergen Ølfestival

Resultatet ble et råøl. Med andre ord et øl som ikke er kokt. Kun pasteurisert.

En metode som bryggerne hevder var den mest vanlige på sørlandet da det ble brygget rundt på gårdene. Ølet er laget på norsk byggmalt, hvete, havre, granskudd, humle, einebær og med einerkvister i meskevannet. Kveiken som ble valgt er fra Raftevoll/Hornindal i Sogn og Fjordane.

Det ferdige ølet sies å ha en tydelig tropisk fruktighet, rund kropp, fyldig munnfølelse og umiskjennelig «grønn» råølsmak. Einer og umami kompletterer smaksbildet. (ABV 6,0 %).

Lansering: Fredag 30/8 16:00 på Bergen Ølfestival.

Historisk: Første samarbeidsbryggeri Hansa har gjort.

Mengde: 3000 liter

Tilgjengelighet nå: BØ hos Hansa og Nøgne Ø.

Tilgjengelighet senere: Eventuelle rester blir å finne på utvalgte gode ølsteder.

Tildigere BØLL:

BØLL 2013 - Voss Bryggeri

BØLL 2014 - 7 Fjell Bryggeri

BØLL 2015 - Lysefjorden Mikrobryggeri

BØLL 2016 - Northern & Co

BØLL 2017 - Ekangersmuget

BØLL 2018 - Bjørnafjorden Bryggeri

Bergen Ølfestival

Bergenhus Festning

Fredag 30/8 12:00 - 21:00

Lørdag 31/8 12:00 - 20:00

Norges største ølfestival

Kun norske bryggerier

45 bryggerier og 1 mjøderi

520 forskjellige øl (eller deromkring)