Bond-skuespiller Honor Blackman er død

Den britiske skuespilleren Honor Blackman er død, 94 år gammel. Hun er blant annet kjent for rollen som Pussy Galore i James Bond-filmen «Goldfinger».

Blackman døde mandag av naturlige årsaker i sitt hjem i Sussex, opplyser familien.

«Det er med stor sorg vi må meddele at Honor Blackman har gått bort, 94 år gammel. Hun døde fredfullt av naturlige årsaker i sitt hjem i Lewes, Sussex, omgitt av familien», skriver de ifølge, The Guardian.

Blackman etterlater seg to barn og tre barnebarn, ifølge uttalelsen.

Blackman var allerede en etablert skuespiller i Storbritannia på 1960-tallet da hun fikk rollen som Bond-piken Pussy Galore i «Goldfinger» fra 1964 mot Sean Connery som agent 007.

«I tillegg til å være en høyt elsket mor og bestemor var Honor en skuespiller med stort kreativt talent; med en ekstraordinær kombinasjon av skjønnhet, kunnskap og fysisk tapperhet, sammen med hennes unike stemme og dedikerte arbeidsmoral, nådde hun en ikonisk status i film- og undeholdningsverdenen», skriver familien videre.

Honor Blackman sammen med Sean Connory. Foto: NTB Scanpix

Rollen i James Bond-filmen gjorde henne kjent langt utover Storbritannias grenser. Hun fortsatte å ha en lang karriere på både film, tv og teater, hovedsakelig i hjemlandet, men også USA.

- I dag markerer vi bortgangen til et filmikon, Honor Blackman, som alltid skal bli husket som Pussy Galore i Goldfinger. Hun var et ekstraordinært talent og en elsket medlem av Bond-familien, heter det i en melding på James Bonds offisielle Twitter-konto, signert produsentene and Barbara Broccoli og Michael G. Wilson.

Britiske kjendiser har også tatt til Twitter:

- En fantastisk skuespiller, og min favoritt blant alle Bond-jenter, da hun spilte Pussy Galore i Goldfinger, skriver Pierce Morgan på Twitter.

Little Britain-profil David Walliams, skriver:

- Hun vil alltid leve videre som Pussy Galore i Goldfinger.