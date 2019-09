Det fine bandet Holum Trio er ute med sitt andre visittkort. Likevel er det mitt første møte med trioen. Det var på høy tid.

Holum Trio, som består av sjefen Vegard Kvamme Holum fra Fosnavåg på Sunnmøre på trompet, flygelhorn og vokal, Stian Andreas Egeland Andersen fra Stavanger på bass og Øystein Aarnes Vik fra Oslo på trommer, fant sammen allerede i 2011. Nok en gang har jeg miljøet rundt Norges Musikkhøgskole mistenkt for å være en slags fødselshjelper for trioen - et miljø som har vist seg å være svært så fruktbart for utviklinga av både enkeltmusikere og band.

Bandet debuterte med «Heim» for fire år siden, men den gikk meg dessverre hus forbi. Siden den gang har de spilt og reist mye både her hjemme og utenlands og det bærer også musikken preg av.

Med si spesielle besetning uten akkordinstrument gis det store muligheter for utforskning for alle de tre involverte. Alle tre synger også - på norsk må vite - og erfaringene fra alle ekskursjonene har ført til at både afrikanske rytmer, arabisk tonalitet, nordiske toneganger og europeisk frijazz finnes i denne spennende miksen der både improvisert musikk og pop er ingredienser i denne herlige stuinga.

Dette er tre herrer sånn cirka i midten av 30-åra som åpenbart stortrives i hverandres selskap. Alle har bidratt som komponister og ingen har behov for å stjele rampelyset for egen del framfor noen av de andre. Når det er sagt så får alle både plass og tid til å fortelle oss hvem de er som solister.

Det tok altså sin tid før mine og Holum Trio sine veier skulle krysse hverandre. Det er i alle fall lett å slå fast at det er mulig å trives i dette spesielle og melodisk vakre universet.

