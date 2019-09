Borte hjemme

Etter å ha falt i den tradisjonelle irske musikkgryta, la Anders Lillebo jazzkarriera på hylla. Han stortrives åpenbart med sitt nye ståsted.

Både herrens og musikkens veier er ganske så uransakelige. For Anders Lillebo (32) fra Drevsjø i Hedmark har det ført til at han etter studier på blant annet Musikkhøgskolen og lefling med jazzuttrykket, fant ut at det var tradisjonell irsk musikk som snakka aller mest til han.

Det har igjen ført til flere opphold i Irland samt at han platedebuterte under eget navn med «Departure» for to år siden - et album der trekkspilleren og tangentisten Lillebo møtte en rekke irske storheter på hjemmebane.

Nå har Lillebo snudd litt på flisa. Han har flytta hjem til Drevsjø og invitert tre gode venner, fiolinisten, mandolinisten og banjoisten Olav Rossebø, den irske bouzoukispilleren og banjoisten Arthur Stones og og den engelske gitartisten James Taylor, til å tilbringe sammen for å skape god stemning og ditto musikk.

Det skjedde sommeren 2018 og med god tid så førte intensiv jamming på i all hovedsak irske tradlåter, et par norske valser og en Lillebo-komposisjon til at hjemkomsten til Lillebo har blitt en svært så hyggelig musikalsk sammenkomst.

Jeg er fascinert av dette uttrykket og det er åpenbart svært dyktige musikanter som har satt hverandre stevne. Musikken er livsbejaende og tar med seg tradisjonen inn i vår tid, men i lengden blir den likevel noe enstonig for mitt ringe mottakerapparat. Uansett skal Anders Lillebo ha all ære for å leve ut drømmen sin og gjøre det på et fint vis.

