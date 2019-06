Bør du spise frokost hvis du vil ned i vekt? Forskning knuser to etablerte myter

Hvis man ønsker å gå ned i vekt, er det da viktig å spise frokost? Forskningen sier nei, samtidig som studier viser at slanke mennesker sjelden hopper over dagens første måltid.

At frokost er dagens viktigste måltid, er godt etablert i norsk kultur.

På mange måter er det også sant.

«Frokost gjør at kroppen er klar for å prestere optimalt både fysisk og psykisk gjennom en hel dag. Det er ikke hensiktsmessig å legge ut på langtur med bil eller moped når reservetanken blinker rødt. På samme måte må også kroppens energilagre fylles opp før vi starter dagens 24- timers tur,» skrev Jarle Berge, doktogradsstipendiat ved Sykehuset i Vestfold, i et innlegg i januar.

Mange tror imidlertid at det er avgjørende å spise frokost om man ønsker å gå ned i vekt, hovedsakelig av to årsaker:

Man antar at de som dropper frokosten spiser mer til de andre måltidene. I tillegg tror mange at det å spise frokost «kickstarter» forbrenningen.

Men stemmer det egentlig?

Dette viser forskningen

Det er gjort relativt mye forskning på frokostmåltidets rolle under vektnedgang, uten å kunne finne en klar sammenheng mellom frokost og vektreduksjon.

En 2018-studie, som analyserte 13 ulike frokoststudier, viste liten forskjell i vektendring mellom de som spiste frokost og de som droppet det. De som spiste frokost hadde jevnt over litt høyere kaloriinntak (rundt 260 kalorier) enn de som ikke spiste frokost.

LES MER: Spiser du frokost? Dette må du vite om du vil ned i vekt

En annen studie, publisert i The American Journal of Clinical Nutrititon i 2013, knuste myten om at frokostdropperne øker matinntaket gjennom dagen.

«Det finnes ingen bevis for at det å droppe frokost gjør at du legger på deg eller reduserer din hvileforbrenning,» skrev forskerne i studien.

En tredje studie, også publisert i The American Journal of Clinical Nutrition, viste heller ingen sammenheng mellom frokostspisere og frokostdroppere når det kom til vektendring.

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør er kjent med forskningen.

- Det er det totale kaloriinntaket som er avgjørende for vekta di. Dropper man frokost, kan det resultere i at man får i seg færre kalorier totalt sett i løpet av dagen, sier Sundfør.

Hun sier «kan resultere» fordi det ikke nødvendigvis er slik for alle - til tross for at det finnes studier som avviser at de som dropper frokost spiser mer til de andre måltidene.

- Vi må huske på at det er et gjennomsnitt vi får presentert i slike studier. På klinikken ser vi at alt varierer fra person til person. For noen vil det å droppe frokosten kunne fungere godt ved vektnedgang fordi de får i seg færre kalorier, mens andre lettere går på en smell før lunsj om de dropper frokosten. Hvis man ender opp med å spise to boller før lunsj, er en sunn frokost et bedre alternativ.

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG: Tine Sundfør Mejlbo. Foto: Anita Sælø

Én viktig faktor

Mange tror også at det å spise frokost, øker forbrenningen. Det stemmer ikke, sier Sundfør.

- Frokost øker ikke forbrenningen i seg selv. Når det er sagt, så finnes det studier som viser at generelt sett så spiser slanke mennesker gjerne frokost. Men det handler nok mindre om selve frokosten, og mer om at de har gode måltidsrutiner og er flinke til å tilpasse størrelsen på måltidene etter det de har behov for.

Når det gjelder forskning på frokost og vektreduksjon, påpeker Sundfør en annen viktig faktor:

- Disse studiene er gjerne gjort i USA, og norske frokostvaner er ofte langt sunnere enn amerikanske. Det er mer grovt brød og mindre pannekaker med sirup her. Så det er ikke alltid at studieresultatene fra USA er direkte overførbare til norske forhold.

Flere fordeler med å spise frokost

Selv om frokost ikke ser ut til å være avgjørende for å kunne gå ned i vekt, finnes det flere helsemessige fordeler ved å innta et godt måltid før du kommer deg på skole og jobb.

Ernæringseksperter vil si at frokost er viktig fordi det skaper gode måltidsrutiner for resten av dagen, i tillegg til at man gir kroppen den energien den trenger til å gå i gang med dagens gjøremål.

- Når det gjelder barn og unge, anbefaler vi særlig at de skal spise frokost. Studier har vist at barn og ungdom som ikke spiser frokost, får i seg for lite av de mineralene og vitaminene som kroppen trenger. De fleste spiser nemlig et sunt måltid til frokost, og hvis de erstatter det med et ekstra måltid til kvelds så blir det gjerne ikke det samme. På kveldstid spiser vi ofte mindre sunt enn på morgenen, sier Sundfør.

LES OGSÅ: Fedmeekspert med overraskende råd til to millioner overvektige nordmenn

For skoleelever, er det ekstra viktig med en god, sunn frokost.

- Studier har vist at de som spiser en god, sammensatt frokost presterer bedre i konsentrasjonsøvelser før lunsj. Men dette gjelder bare de som spiser en sunn og god frokost, med grove kornprodukter, magre meieriprodukter, frukt og grønt, ikke de som spiser cornflakes med melk og syltetøy.

En studie fra 2013, viste i tillegg at frokost har god forebyggende effekt mot hjertesykdom. Ifølge studien kan risikoen for å få hjerteinfarkt øke med nesten 30 prosent hvis du dropper frokosten.

En svensk studie fra 2014, konkluderte med at ungdom som droppet frokost hadde høyere risiko for å få metabolsk syndrom i voksen alder. Det er er en opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Studien ble omtalt av Forskning.no.