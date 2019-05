Bør jeg fortelle om smitten til hun jeg skal ha sex med?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Hei, jeg har fått påvist en kjønnssykdom som heter mollusker. De er på huden under kjønnshårene, og jeg lurer på om dette er noe jeg bør fortelle om til hun jeg skal ha sex med? Og hvordan skal jeg si det? Hva med herpes?

Hvilke andre kjønnssykdommer er det veldig sannsynlig å få hvis man har ubeskyttet sex med flere? Og er klamydia mest vanlig?

Svar

Hei!

Takk for spørsmålene fra deg.

Mollusker er ingen kjønnssykdom! Mollusker er forårsaket av et virus som skaper små karakteristiske knopper på huden, og kan opptre på ulike steder på kroppen, for eksempel som hos deg - rundt kjønnsorganet.

Mennesker i alle aldre kan bli smittet, men mest vanlig er smitte blant barn.

Viruset smitter vanligvis via hud til hud-kontakt, men kan også spres via for eksempel håndklær eller sanda i sandkassene. Molluskene kan fjernes, men de vil uansett før eller siden forsvinne av seg selv (fra noen måneder til 1 år), og trenger vanligvis ikke behandles. Mollusker er ikke farlig.

Mollusker er altså ikke en seksuelt overførbar infeksjon, men når de befinner seg rundt kjønnsorganet og siden de smitter ved kontakt mellom hud, kan du risikere å smitte en partner med mollusker når dere har sex.

Når molluskene sitter rundt kjønnsorganet hos seksuelt aktive mennesker, er det greit å utelukke andre tilstander som kan ligne, for eksempel kjønnsvorter.

Du spør om du bør si det til henne du skal ha sex med, og eventuelt hvordan du skal si det.

Mollusker er ikke underlagt smittevernloven, så juridisk har du ingen plikt til å fortelle en partner om denne smitten. Men moralsk sett, og med tanke på ærlighet, vil jeg anbefale deg å informere henne om det.

Jeg tenker at det viktigste er å gi din sexpartner et valg - at hun selv får avgjøre om hun vil utsette seg for smitte eller ei.

Hvordan du skal si det, er det vanskeligere å gi tips om, men tenk deg at molluskene befinner seg et annet sted på kroppen din (men er like smittsom) - hva hadde du sagt da? Det enkleste er ofte å bare si ting som det er.

Å informere sexpartner gjelder i høyeste grad ved herpes, selv om heller ikke den har noen juridisk plikt til å opplyse om det. En ting er at herpes defineres som en seksuelt overførbar infeksjon (Herpes 2), men det er også en kronisk smitte - altså noe som det per i dag ikke finnes behandling for å bli kvitt.

Jeg vil derfor si at det er galt om man med viten og vilje utsetter en annen person for en kronisk smitte uten å informere.

Herpes smitter (mest) ved utbrudd (sårvæsken), og man må unngå seksuell kontakt i den perioden man har sår. Det gjelder også oralsex ved utbrudd med munnherpes (Herpes 1).

Klamydia er den seksuelt overførbare infeksjonen som er mest utbredt, særlig blant unge.

Ellers er det relativ høy forekomst av kondylomer (kjønnsvorter), herpes og Mykoplasma genitale, og i enkelte grupper av befolkningen er også smitte av gonore, hepatitt B og C, syfilis og hiv et problem. Så svaret på ditt spørsmål vil avhenge av hvilken sexpraksis dine partnere har hatt, og eventuell risiko de har utsatt seg for.

Det beste rådet er å gjøre det du kan for å beskytte deg selv mot seksuelt overførbare infeksjoner: Skal du ha sex med en person du ikke vet "smittestatusen" til - bruk kondom!

Håper dette er svar på det du lurte på.

Lykke til - fra ho Siv