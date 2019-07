Bra, men forutsigbart

Lizz Wright har vært med i hetlufta helt siden 2003. Nå er hun bedre enn noen gang, men tar fortsatt ikke nye steg.

Lizz Wright (39) Er født og oppvokst i Georgia, USA. Det betyr at hun kommer fra sørstatene og med en far som prest, så lå mye til rette for at den særdeles musikalske ungjenta kunne skape seg ei karriere i et landskap der både gospel, soul, rhythm and blues, country, folk og jazz er viktige ingredienser.

Slik var det da hun debuterte med «Salt» og slik har det vært på alle de fem skivene som har kommet før «Grace» så dagens lys. Derfor er det ingen bombe at hun holder seg i den samme sfæren - en sfære hun egner seg ypperlig i.

Her serverer hun oss låter av Allen Toussaint - «Southern Nights», Ray Charles - «What Would I Do Without You», Bob Dylan - «Every Grain of Sand», k.d. lang - «Wash Me Clean» pluss blant annet «Stars Fell on Alabama» og ei egen låt som avslutning.

Wright flytter heller ikke denne gangen noen merkesteiner, men sammen med et flott lag med blant andre Jay Bellerose på trommer, David Piltch på bass og ikke minst Marvin Sewell på gitar, gir hun oss i stor grad tolkninger i balladetapning. Med sin mørke og inderlige stemme bærer hun dette stoffet på et ypperlig og inderlig vis og alle som har likt Wright tidligere får mer av nesten akkurat det samme og er sikkert lykkelige med det.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.