Brad Mehldau: «Finding Gabriel»

Brad Mehldau har de par siste tiåra etablert seg som en av klodens aller beste pianister - spesielt i trioformat. Nå har han studert Bibelen nøye og det har ført til en musikalsk overraskelse.

Brad Mehldau (48) er ikke spesielt begeistra for det, men han får ha meg unnskyldt: i mi bok er han en fantastisk forlenger av salige Bill Evans´ estetikk. Det sier på mange vis det aller meste. Han er med andre ord en lyriker av Guds nåde og han har både med sine egne komposisjoner og blant annet via kjente pop/rock-låter fortalt oss at han er i besittelse av ei uhyre personlig stemme.

Nå har Mehldau brukt store deler av si fritid på å sette seg inn i Bibelen - intet mindre. Det er mulig Mehldau har meldt om denne interessen/fascinasjonen tidligere, men den har i tilfelle gått meg hus forbi. Uansett har det ført til ny og ganske så overraskende musikk fra Mehldau.

Med utgangspunkt i ti bibelsitater har Mehldau skrevet ti låter som på hvert sitt vis forteller oss om komponistens intensjoner og opplevelser etter å lest Bibelen svært nøye. Mehldau har henta musikalsk inspirasjon fra en rekke kilder, mange av dem kanskje overraskende for de fleste.

Uttrykket framstår som mye mer moderne enn det Mehldau har blitt kjent for. Den er svært vanskelig å kategorisere. Sjølsagt er det mye jazz i uttrykket, men musikken til artister som Yanni, Moby, Enya, LCD Soundsystem og The Who blir også nevnt som referanser - fullt forståelig.

Noe av musikken blir foredla av Mehldau aleine med en enorm instrumentpark - bestående av både akustiske og ikke minst elektriske instrumenter. I tillegg har han invitert med seg gode venner som vokalistene Kurt Elling og Becca Stevens, trompeteren Ambrose Akinmusire, hans nære samarbeidspartner gjennom lang tid, trommeslageren Mark Guiliana og mange, mange flere som blir henta inn og varierer besetninga fra spor til spor.

Alt er overraskende og veldig mye er vellykka. Brad Mehldau bekrefter at han er en musikant med helt spesielle kvaliteter.

