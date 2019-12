Brad Pitt hardt ut mot datingryktene: - Ingenting er sant

Brad Pitt skal ikke ha datet noen siden bruddet med Angelina Jolie.

Helt siden sjokkbomben om at Brad Pitt (55) og Angelina Jolie (44) skulle skille lag smalt i 2016, har den ettertraktede skuespillerstjernen blitt koblet til en rekke kvinner.

Knappe året etter ble han blant annet blitt koblet til skuespiller Kate Hudson (40), noe Hudson selv gikk ut å avkreftet, og i januar i fjor skrev blant andre The Sun at Pitt skal ha funnet tonen med Charlize Theron (44).

Han har også blitt koblet til en MIT-professor, en spirutuell healer, ekskjæresten Jennifer Aniston (50) og for kort tid siden Alia Shawkat (30).

- Stemmer ikke

I et større intervju med New York Times hevder Pitt at ingen av de ovennevnte ryktene stemmer.

- Jeg aner ikke hvor mange kvinner de sier at jeg har datet de siste to, tre årene, men ingenting stemmer, sier han til tross for at han hevder at han ikke har lest om seg selv i pressen siden 2004.

- Ikke bare anmeldelser, men alt av magasiner liggende på legekontorer også. Fordi noe av det ville ha hoppet rundt i hodet som en rotte i skallen. Det ville forblitt der, og det ville ha påvirket noen av mine avgjørelser og valg i jobben, livet, og jeg fant ikke noe av det nyttig, sier han.

Lo av ryktene

Selv om uttalelsene i intervjuet med New York Times vekker oppsikt, er det imidlertid ikke første gang Brad Pitt har addressert romanseryktene.

Tidligere i år, da ryktene mellom ham og ekskjæresten Jennifer Aniston herjet som verst, skapte Pitt nok en gang overskrifter med sine uttalelser.

Aniston og Pitt giftet seg i 2000 etter flere år som kjærester. Fem år senere skilte de imidlertid lag. På den tiden ble de ansett som et av Hollywoods heteste par, og nyheten kom som et sjokk på mange.

2001: Jennifer Aniston og Brad Pitt avbildet i 2001, ett år etter at duoen giftet seg. Foto: Luca Bruno (NTB Scanpix)

Nå som de begge var blitt single igjen, hevdet fansen at de har grunn til å tro at det er oppstått god musikk mellom duoen igjen.

Romansespekulasjonene satte på nytt fart tidligere i år, da Pitt dukket opp i 50-årslaget til Aniston. Flere mente at dette var et sikkert tegn at de to betyr mer for hverandre enn de viser offentligheten.

I mai ble imidlertid Pitt konfrontert om ryktene av en fotograf, under en spasertur i Los Angeles.

Ifølge en video som ET har publisert, spør fotografen Pitt om han og Aniston kommer til å finne tilbake til hverandre igjen.

- Å herregud, svarer Pitt mens han lo, før han satte seg inn i bilen.

