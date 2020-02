Brad Pitt kom med politisk stikk da han vant sin første Oscar: - Jeg var virkelig skuffet

Etter mange tiår som et av Hollywoods heteste navn, vant Brad Pitt en etterlengtet Oscar-pris som skuespiller. I takketalen kom han med et politisk stikk.

LOS ANGELES (Nettavisen): Natt til mandag norsk tid gikk den 92. Oscar-utdelingen av stabelen.

Som seg hør og bør dukket naturlig vis Hollywoods aller største skuespillerstjerner opp på den røde løperen anledning utdelingen som anses å være blant verdens mest prestisjefylte i sin sjanger.

Se alle antrekkene lenger ned i saken!

Det som imidlertid fikk mest oppmerksomhet var alt annet enn glamorøse kjoler.

Fra scenen overrasket skuespillerstjernen Brad Pitt med et politisk stikk fra scenen da han mottok sin aller første individuelle Oscar-statuett. Prisen fikk han for sin rolle i filmen «Once Upon a Time … in Hollywood», der han spiller en avslappet stuntmann i filmen som er regissert av Quentin Tarantino.

Les også: Spesielt én ting med Brad Pitts prestasjon i «Once Upon a Time in Hollywood» imponerte Leonardo DiCaprio: - Jeg tenkte: «Åh, herregud»

- Dette er utrolig, helt urolig, sa Pitt på scenen under utdelingen søndag før han fortsetter:

- De sier at vi bare får bruke 45 sekunder her, men det er i det minste 45 sekunder mer enn John Bolton fikk i Senatet. Jeg tror kanskje Quentin lager en film om det, som ender med at de voksne gjør det rette, uttalte han og refererte til John Bolton som ville vitne i riksrettsaken mot Donald Trump men som ble nedstemt av republikanerne.

- Jeg var virkelig skuffet

At Brad Pitt overrasker i en tale fra scenen etter å ha motatt en Oscar, kommer kanskje ikke som en overraskelse på mange. Han har tidligere vist mye humor i takketalene i år, men aldri før har han ytret sitt politiske syn på denne måten.

I talen nevnte han også sine seks barn, noe han aldri har gjort tidligere.

Les også: Spillet bak Oscar: Kampanjer for flere millioner er ofte helt avgjørende for hvem som vinner prisene

Da Brad Pitt møtte pressen i etterkant av sin opptreden på scenen forklarte han valget om å trekke inn politikk i takketalen.

- Jeg var virkelig skuffet over denne uken, sa Pitt til pressen og Nettavisen, som var på plass som eneste norsk avis, med referanse til riksrettsaaken.

- Når politisk spill trumfer det riktige å gjøre, er det en trist dag og jeg synes ikke vi skal la det passere. Og jeg er veldig seriøs når det gjelder det, fortsatte han.

Avkreftet rykter

I etterkant av den oppsiktsvekkende talen ble det spekulert på om Pitt hadde fått hjelp av en taleskriver de siste månedene. Det avkreftet stjernen foran pressen i etterkant av prisutdelingen.

- Hva? Nei. Faktisk, historisk har jeg alltid vært forsiktig når det gjelder taler. De gjør meg nervøs. Så denne gangen tenkte jeg at vi skulle legge litt ordentlig arbeid i det og prøve å bli komfortabel, forklarte Pitt.

- Dette er resultatet av det. Nei, det er definitivt jeg som skriver dem. Jeg har noen veldig morsomme venner som har hjulpet meg med noen av vitsene, men, nei, du vet, det må komme fra hjertet, fortsatte han.

Fakta Et utvalg av vinnere fra Oscar-utdelingen 2020: ↓ * Beste film (Best Picture): «Parasite» * Beste kvinnelige hovedrolle (Actress): Renée Zellweger, «Judy» * Beste kvinnelige birolle (Supporting Actress): Laura Dern, «Marriage Story» * Beste mannlige hovedrolle (Actor): Joaquin Phoenix, «Joker» * Beste mannlige birolle (Supporting Actor): Brad Pitt, «Once Upon a Time … in Hollywood» * Beste animasjonsfilm (Animated Feature): «Toy Story 4» * Beste tilrettelagte manus (Adapted Screenplay): Taika Waititi, «Jojo Rabbit» * Beste originalmanus (Original Screenplay): «Parasite» * Beste regi (Director): «Parasite» * Beste dokumentar (Documentary Feature): «American Factory» * Beste internasjonale film (International Feature): «Parasite» * Beste filmmusikk (Original Score): Hildur Guðnadóttir, «Joker» * Beste originalsang (Original Song): Elton John, «(I'm Gonna) Love Me Again» fra «Rocket Man» (NTB)

Første individuelle Oscar

Prisen er hans første Oscar som skuespiller etter mer enn 30 år i bransjen. Han har blitt nominert til en Oscar tre ganger tidligere.

Pitt har en Oscar-statuett fra før. Den fikk han som produsent for filmen «12 Years a Slave».

De andre nominerte til beste mannlige birolle var Joe Pesci og Al Pacino for skuespillerprestasjonene i «The Irishman», Anthony Hopkins («The Two Popes») og Tom Hanks («A Beautiful Day in the Neighborhood»).

Les også: Brad Pitts spøk om prins Harry fikk de kongelige til å le

Ingen norsk pris

I januar skapte norske Aurora store overskrifter da det ble kjent at hennes låt «Into the Unknown», som er blitt brukt i Disney-filmen «Frost 2», var nominert til en Oscar.

Det ble desverre ingen pris for 23-åringen fra Os, men hun og norske Lisa Stokke sørget for et skikkelig Oscar-øyeblikk likevel.

Helt til høyre i bildet står Aurora under framføringen av «Frost 2»- låten «Into the Unknown». Idina Menzel står i midten. Foto: NTB Scanpix

Aurora på scenen under årets Oscar-utdeling. Foto: NTB Scanpix

Foran 30 millioner amerikanere framførte Aurora og Lisa Stokke «Frost 2»-låten «Into the Unknown» sammen med Idina Menzel og seks andre kvinner. Låten var nominert i kategorien beste originalmusikk.

- Aurora sang fortryllende, skriver CNN om opptredenen.

Ekstravagante antrekk

I kjent stil starter allerede Oscar-festen på den røde løperen der stjernene dukket opp i sine ekstravagante antrekk.

Norske Aurora var noen av de første som var på plass på en røde løperen i Los Angeles søndag, etterfulgt av stjernen som blant andre Chrissy Teigen og Natalie Portman.

Aurora på den røde løperen i forkant av Oscar-utdelingen. Foto: NTB Scanpix

Den som imidlertid kanskje vakte mest oppsikt var Spike Lee som valgte å hedre avøde Kobe Bryant.

VAKTE OPPSIKT: Spike Lee vakte oppsikt på den røde løperen med antrekket sitt. Her sammen med kona Tonya Lewis Lee. Foto: NTB Scanpix

Filmregissøren ankom den røde løperen i en lilla dress for andre år på rad, men denne gang med gule detaljer og tallene 24 påsydd, skriver CNN.

24 var NBA-stjernen Kobe Bryants draktnummer, noe som gikk igjen i dressen til Lee.

Også skuespiller Natalie Portman hadde tenkt nøye gjennom valget av kjole natt til søndag. Gjennom antrekke ville hun hedre noen helt spesielle. Ser man nøye på kappen hun bærer over kjolen sin, ser man navn på kvinnelige regissører som hun mener ikke har blitt anerkjent for sitt arbeid.

- Jeg ville anerkjenne kvinnene som ikke er blitt anerkjent for sitt fantastiske arbeid på min egen diskré måte, sier Portman til Los Angeles Times.

HELT SPESIELL DETALJ: Med sin kjole valgte Natalie Portman å hedre kvinner hun mener ikke er blitt annerkjent for sitt arbeid. Foto: NTB Scanpix

Se stjernene på den røde løperen (Oppdateres):

Cynthia Erivo Foto: NTB Scanpix

Janelle Monae Foto: NTB Scanpix

Penelope Cruz Foto: NTB Scanpix

Charlize Theron Foto: NTB Scanpix

Margot Robbie Foto: NTB Scanpix

Blac Chyna

Adam Driver og Joanne Tucker Foto: NTB Scanpix

Caroline Ribeiro Foto: NTB Scanpix

Billy Porter (right) Foto: NTB Scanpix

Elvira Lind and Oscar Isaac Foto: NTB Scanpix