Brad Pitt latterliggjør Donald Trump i en Anthony Fauci- parodi

Hollywood-skuespilleren kom med en klar beskjed i sketsjen som ble sendt på «Saturday Night Live.»

Immunologen Fauci har blitt en stjerne i USA etter å ha vært Trumps smitteekspert siden koronakrisen startet, og han har nærmest daglig deltatt på pressekonferansene til den amerikanske presidenten.

79-åringen har tidligere sagt, mest som en spøk, at han gjerne kunne tenkt seg å se Brad Pitt parodiere ham i det berømte amerikanske komishowet «Saturday Night Live.» Og nesten før han visste ordet av det, ble ønsket til Fauci oppfylt i seneste episode av programmet, skriver avisen Independent.

- Hvem elsker ikke mirakler?

Klippet starter med at man ser Donald Trump snakke om at viruset kan bli borte på en «mirakuløs» måte. Da svarer «Anthony Fauci» slik:

- Et mirakel ville ha vært fantastisk, hvem elsker ikke mirakler? Men mirakler bør ikke være plan A. Til og med «Sully» prøvde å lande på flyplassen først, sier Pitt, kledd ut som Fauci.

Referansen til «Sully» henviser til piloten Chesley Sullenberger, som klarte å lande et fly trygt på Hudson River i New York etter at begge motorene sviktet.

Alvorlig tone

På slutten av sketsjen vris imidlertid tonen fra morsom til alvorlig. Hollywood-kjendisen tar av seg parykken og ser rett inn i kameraet.

- Til den virkelige Dr. Fauci, takk for din ro og klarhet i denne urovekkende tiden. Og takk til alle som jobber i den medisinske beredskapsstyrken, alle i frontlinjen og deres familier, avslutter Pitt med.