Brad Ryan tar med seg sin 89 år gamle bestemor på roadtrip i USAs nasjonalparker

Etter at bestemoren Joy (89) sa at hun angret på at hun aldri fikk utforsket fjell, skog og mark i USA, bestemte barnebarnet Brad Ryan seg for å gjøre noe med det.

Nå har de besøkt hele 29 nasjonalparker i USA, men de har ingen planer om å gi seg med det første. Målet er å besøke alle de 61 nasjonalparkene i Amerika, ifølge ABC News. Den første nasjonalparken besøkte de i 2015, og dette var Great Smoky Mountains National Park, som ligger i delstatene Tennessee og Nord-Carolina. - Jeg husker at vi diskuterte en tur jeg skulle på i 2009, og bestemor Joy uttrykte anger på at hun aldri har fått sett fjellene og utforsket det fantastiske livet utendørs i løpet av livet sitt. Så jeg inviterte henne med meg på en weekend-tur til Smokies, skal Ryan ha fortalt til programmet Good Morning America. Les også: Samuel Massie har fått jobb som forsker: – Det er helt vanvittig Flere turer Den gangen de dro på sin første tur, var Ryan veterinærstudent, men trengte en pause fra studiene. Han fikk med seg sin 89 år gamle bestemor på flere turer, og de to har hatt mye moro sammen. Han er ikke i tvil om hva som er høydepunktet. - Å se bestemor finne sitt indre barn da hun rullet ned en sanddyne i Great Sand Dunes National Park and Reserve i en alder av 87 år, forteller han ifølge ABC News. Det var også et høydepunkt å se på soloppgangen over Grand Canyon. Les også: Bella Thorne (21) rister av seg Disney-stempelet med pornofilm Planlegger avslutning i 2020 Brad Ryan og bestemoren Joy håper å klare å komme gjennom de resterende nasjonalparkene i løpet av 2020, for å feire Joy Ryan sin 90-års bursdag. Brad forteller at de har mottatt mye støtte fra folk i hele verden så langt, og han håper at de også klarer å komme seg til de mest avsidesliggende nasjonalparkene i USA.