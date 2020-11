Brann-drama inne på Farmen: - Truet med politianmeldelse

- Jeg vil ikke være en del av et program der det er lov å tenne på ting som setter liv i fare, sier Daniel Viem Årdal til Nettavisen etter sabotasjen som ikke gikk helt etter planen.

Det ble stor dramatikk inne på «Farmen»-gården denne uken, da sabotasjen til Inger Cecilie Grønnerød ikke gikk helt som planlagt.

For å sørge for at storbonde Daniel Viem Årdal ikke skulle få med seg en finalekniv, altså et poeng inn i en eventuell finale, ønsket Inger Cecilie å sørge for at ukesoppdraget ikke skulle gå i havn.

Får man ukesoppdraget godkjent, vinner nemlig storbonden en finalekniv.

Satte fyr på ukesoppdraget

Et av oppdragene gikk ut på å brodere ferdig et stort linteppe til gården, et oppdrag som deltakerne tidligere ikke har klart å fullføre og som mentor har uttrykt er en vesentlig del av ukesoppdraget.

Inger Cecilie får dermed ideen om å ødelegge linbroderiet, og setter rett og slett fyr på det hele. Hun plasserer et brennende stearinlys under linteppet inne i stuen på gården, og løper ut slik at ingen skal finne ut at det var hun som gjorde det.

STARTER FYR: Inger Cecilie Grønnerød setter fyr på ukesoppdraget inne på «Farmen»-huste. Det er det flere som reagerer på. Foto: TV 2

Det tar ikke mange minuttene før det hele tar fyr, og dramatikken eskalerer. I onsdagens episode ser man at produksjonen må gripe inn, og kaster linteppet ut av huset. I andre etasje i huset sitter storbonden Daniel Viem Årdal og medhjelperen hans, Sindre Nyeng, og aner fred og ingen ingen fare.

- Daniel skapte mange utfordringer for meg under oppholdet på «Farmen». Han satte andre opp mot meg, saboterte ukesoppdraget da jeg var storbonde i uke fire, og han valgte meg som førstekjempe to ganger. Jeg syntes rett og slett ikke at han fortjente en kniv, som kunne gitt han en stor fordel i en eventuell finale, sier Inger Cecilie til Nettavisen om hvorfor hun valgte å sabotere oppdraget.

- Jeg angrer ikke på at jeg gjennomførte sabotasjen. Dette er en del av spillet. Jeg ville heller ikke gjort det annerledes. Jeg hadde tenkt gjennom risikoen og informert produksjonen om hva jeg kom til å gjøre. De var til stede hele tiden, og de hadde både vann og brannslukningsutstyr tilgjengelig. Det var aldri noen fare, fortsetter hun.

Helt ute av kontroll: - Ville trekke meg

Flammene blir heldigvis raskt slukket, og ingen av deltakerne kommer til skade. Likevel sprer det seg raskt en redsel og frykt for hva som kunne ha skjedd. Storbonden tar et kraftig oppgjør med deltakerne, og truer med at personen som har gjort det kommer til å bli hatet av «alle» når man finner ut av hvem som er syndebukken.

SLUKKER BRANNEN: Produksjonen ser seg nødt til å gripe inn, og kaster linteppet ut av huset. Asle Kirkevoll klarer til slutt å slokke flammene som har spredt seg. Foto: TV 2

- Da jeg fikk vite at det var Inger Cecilie som hadde gjort det ble jeg skikkelig overrasket. Jeg hadde ikke trodd at det var henne. Hun sa hele veien at hun aldri kunne funnet på å gjøre noe sånt, sier Daniel til Nettavisen.

Ifølge Inger Cecilie ville hun stått fram og sagt at det var hun som hadde gjort det om mistanken hadde falt på noen andre.

- Intensjonen var at Daniel ikke skulle få en kniv, ikke å ødelegge for noen av de andre, sier hun.

Daniel synes det var et veldig lite gjennomtenkt valg Inger Cecilie, men legger ansvaret på TV 2.

- Dette var jo tydeligvis planlagt i flere dager av produksjonen og Inger Cecilie. På TV ser det ut til at de har kontroll, men de hadde ikke kontroll i det hele tatt. Å sette fyr på noe inne i et hus som er over 100 år gammelt er farlig. Sindre og jeg satt i andre etasje i det huset. Det gikk heldigvis bra, men det kunne gått fryktelig galt, sier Daniel og fortsetter:

- Jeg ga veldig klar beskjed til produksjonen om at jeg kom til å trekke meg hvis ikke produksjonen ryddet opp og det ble konsekvenser ut av det. Jeg vil ikke være en del av et program der det er lov å tenne på ting som setter liv i fare. Hvor mye skal man ofre for å lage bra TV? spør han seg, og avslører at han og Kjetil Kirk vurderte en politianmeldelse.

Truet med politianmeldelse

Kjetil Kirk var også blant deltakerne som reagerte sterkt på sabotasje-stuntet som ble utført.

- Klipp nå heller teppet i to enn å sette fyr på det inne i et gammelt hus av tre. Hele huset kunne jo tatt fyr. Produksjonen hevder jo selv at de hadde kontroll, men når du tenner på noe inne i et 100 år gammelt hus, så kan alt skje, sier Kjetil til Nettavisen.

Kirk ble rasende, men mest av alt skuffet og redd.

STORE SKADER: Til tross for at alle kom seg helskinnet unna brannen, gjorde den likevel store skader på linteppet som er en stor del av ukesoppdraget. Foto: TV 2

- Jeg synes det er svært kritikkverdig av produksjonen å la noen fullføre noe slikt. Daniel og jeg truet med å politianmelde det hele hvis ikke produksjonen la frem hele hendelsesforsløpet, sier Kjetil og forteller at produksjonen tok en prat med deltakerne dagen etter:

- De fortalte at de hadde full kontroll. At de hadde en bøtte med vann og brannslukningsapparat i nærheten. Sannheten er nok at de mistet helt kontroll. Det er en helt fullstendig hjerneblødning å finne på noe slikt, sier han.

Ifølge Kjetil skal linteppet ha blitt tatt ut av gården for å unngå bevisforspilling. Kjetil og Daniel har imidlertid ikke politianmeldt av saken.

Oppstod en misforståelse

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, bekrefter at produksjonen var klar over at Inger Cecilie ville sabotere oppdraget. Haldorsen hevder at produksjonen hadde full kontroll over situasjonen, men at det oppstod en misforståelse mellom Inger Cecilie og produksjonen som gjorde at alt ikke gikk helt som planlagt.

- Produksjonen er aldri delaktige i, eller oppfordrer til, sabotasje. All sabotasje er alene deltakerne sin idé, og de står for all gjennomføring uten vår hjelp. Det viktige for oss er å få være med på det som skjer med kamera, så vi har materiale til å fortelle historien om det som skjer på gården på en korrekt måte. I dette tilfellet oppsto det en liten misforståelse mellom Inger Cecilie og produksjonen om hvem som skulle slukke broderiet, som endte med at de valgte å ta det ut av huset. Den beste løsningen var å få broderiet fort ut og bort fra huset. Bakken utenfor huset var våt, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til Nettavisen.

Haldorsen understreker at produksjonen hadde full kontroll til tross for misforståelsen.

- Det er riktig at hun hadde en kjele med vann i nærheten, og fordi vi visste hva som skulle skje, hadde vi ekstra beredskap i form brannteppe og brannslukningsapparat i bakhånd. Det var folk til stede i rommet hele tiden, og det er viktig for oss å understreke at Inger Cecilie aldri satte noe eller noen i fare med det hun gjorde. Situasjonen var under kontroll hele veien. Hverken deltakere, dyr eller hus var i fare, sier Haldorsen.

- Mer dramatisk enn jeg hadde forutsett

Til tross for at Inger Cecilie ikke angrer på brannen hun stelte i stand, har hun full forståelse for at de andre reagerte som de gjorde.

- De visste jo ikke at dette hadde vært helt trygt, og det ble mer dramatisk enn jeg hadde forutsett. Det er naturlig at man blir sint når man er redd, sier hun til Nettavisen.

Selv om Daniel og de andre deltakerne mente at dette var en sabotasje-påfunn langt over streken, vil de imidlertid ikke få noen konsekvenser for Inger Cecilie. Ifølge TV 2 ble dette heller en påminnelse for deltakerne om ansvaret de har for gården.

- Det var ingen grunn til at dette skulle få konsekvenser for Inger Cecilie. Det å sabotere ukesoppdrag er en del av spillet på gården, og det skjer hver sesong. Inger Cecilie satte heller ingen i fare. Vi visste om det, og alt var under kontroll. Vi forsto også at det hadde oppstått en misforståelse i forkant, som ingen kan bebreides for. Men alle deltakere ble minnet om det ansvaret de har for for gården og generell brannsikkerhet, i form av å ikke forlate et rom tente lys, og passe når det er fyr i peisen, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2.