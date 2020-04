Bransjemagasin tror det kan bli varige endringer i Hollywood som følge av koronaviruset

Hollywood har ikke sluppet unna koronapandemien, og bransjemagasin mener viruset representerer et vannskille for filmbransjen.

LOS ANGELES (Nettavisen): For mange i Los Angeles var det en oppvekker da filmstjernen Tom Hanks og kona Rita Wilson gikk ut med at de haddefått koronaviruset. Samme dag kunngjorde NBA at de utsetter sesongen inntilvidere, og alvoret begynte virkelig å slå inn for amerikanerne.

Filmproduksjon består ofte av at mange titalls personer samles og jobber på ett sted, og da koronapandemien for alvor slo inn, ble det raskt klart at selv ikke den pengesterke filmbransjen ville slippe unna.

Nå er Hollywood så godt som stengt ned. Omtrent all filmproduksjon er stanset og TV-innspillinger er også stoppet eller blir gjort over internett fra programlederens hjem.

Og mens befolkningen holder seg hjemme for å prøve å bremse spredningen av viruset, stiger bruken av strømmetjenester markant. Strømmebruk vil øke med 60 prosent under krisen, ifølge analysebyrået Nielsen, og i Europa har EU oppfordret Netflix, Amazon, Apple og Disney om å reduserevideokvaliteten for å lette byrden på nettilbydernes infrastruktur.

Den økte bruken og det stadig større tilbudet av strømmetjenester har lenge vært en bekymring for mange i filmbransjen ettersom de blant annet frykter det skal hindre folk fra å gå på kino. Nå tror flere at virusets følger vil eskalere den allerede pågående trenden når det gjelder medievaner, skriver Hollywood Reporter.

«Et vannskille»

I en artikkel med tittelen «Når et virus vender opp ned på Hollywood, vil det kanskje aldri gå tilbake til normalt» skriver bransjemagasinet at covid-19 representerer et vannskille i bransjen og at Hollywood nå tvinges til å omfavne sin digitale framtid.

- Covid-19 vil ekspandere gapet mellom de som leder og de som ligger bak når det gjelder overgangen til digital distribusjon og forretningsmodeller, sier investor Matthew Ball, som tidligere var sjefstrateg for Amazon Studios, til magasinet.

IKONISK: Ting kan endre seg i Hollywood som følge av koronapandemien. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

- Strømmetjenester vil gå i været, mens betalings-TV mister deres viktigste innhold, sport, og vil se en rask nedgang i abonnenter og annonseinntekter. Parker og kinoer er stengt, mens gamingselskaper vil nå nye brukerhøyder, forklarer han.

Allerede har noen filmstudioer bestemt seg for å krympe det en gang hellige 90-dagersvinduet der filmer vises på kino, noe som har vært diskutert i visse kretser i mer enn et tiår.

Universal hadde sluppet filmen «Invisible Man» for kinovisning 28. februar, men la den ut for leie allerede 20. mars, et kinovindu på bare 21 dager.

Universal-topper ringte på forhånd Blumhouse-direktør Jason Blum, som har produsert filmen, for å diskutere avgjørelsen. «Invisible Man» som kostet 9 milliarder dollar å lage, hadde tjent inn 123,6 millioner dollar på verdensbasis før kinoene ble stengt ned.

- Jeg støttet valget deres. Det var en vanskelig avgjørelse, men i en krise … du må se framover. Du må tilpasse deg, sier Blum til Hollywood Reporter.

PRODUSENT: Jason Blum er en kjent aktør i Hollywood. Her avbildet på premieren til «Invisible Man». Foto: Valerie Macon (AFP/NTB Scanpix)

Han forteller at Universal-toppene gjorde det klart at strategien er en midlertidig respons på krisen, og at de vil bruke eksperimentet som en måte å lære hva forbrukerne vil tolerere.

- Kommer publikum til å se på dette som, i motsetning til gå på kino med alle kostnadene det innebærer – parkering, popcorn, barnevakt hvis du har barn … Kommer de til å si: «Wow, dette er et kupp?». Eller kommer de til å si: «For en svindel. Netflix koster 12 dollar i måneden. Jeg kan se hundre filmer». Ingen vet svaret på det, sier Jason Blum.

Tror krisen blir en påminnelse

Universals avgjørelse ble raskt fulgt opp av Disney, Sony og Warner Bros. som gjorde lignende filmer tilgjengelig for kjøp på nett. Selv om dette var et svar på en uventet krise, spør flere seg om det kan gjøre at forbrukerne framover vil forvente at nye filmer raskt vil bli tilgjengelig på nett.

Flere studioer, Universal inkludert, har valgt å utsette kinopremieren på visse filmer. Det handler spesielt om storfilmer som ble laget på et stort budsjett.

STUDIO: Universal er blant filmstudioene som tar grep som følge av koronaviruset. Foto: Chris Pizzello (AP/NTB Scanpix)

- Filmer som er ekstremt dyre slippes på kinoer på verdensbasis for en grunn, fordi det er den eneste måten du kan tjene tilbake pengene dine, sier medieanalytiker Paul Dergarabedian til Hollywood Reporter.

- Se på «Avengers: Endgame». Hvordan kan du noen gang tjene 2,7 milliarder dollar på leie og kjøp? spør han. Marvel-filmen som med et budsjett på 356 millioner dollar var en tidenes dyreste filmer å lage, endte opp med å bli filmen som har tjent inn mest penger i historien.

Mens noen er bekymret for endrede vaner, tror andre at folk vil gå tilbake til gamle rutiner når viruset er bekjempet.

- Mennesker vil fortsatt ha lyst til å dra på arrangementer, sportskamper, konserter, filmer. Folk vil få brakkesyke og «Netflix and chill» er ikke en langsiktig løsning, sier milliardær Mark Cuban, som tidligere hadde en eierandel i en kinokjede.

PROFIL: Milliardæren Mark Cuban eier blant annet NBA-laget Dallas Mavericks og er en del av TV-programmet «Shark Tank». Foto: Katharine Lotze (AFP/NTB Scanpix)

- Folk vil gå tilbake til gamle vaner når de stoler på at omgivelsene er trygge. Vi har hatt tragedier i underholdningsbransjen før, men publikum har kommet tilbake. Jeg forventer at det ikke blir annerledes denne gangen, sier Cuban og får støtte av styrelederen i Sony Pictures.

- Det vil bli en stor bølge av emosjonell takknemlighet for kollektive opplevelser. Det er sånn vi er som mennesker, og jeg mener vi har vært sånn siden det ble fortalt historier rundt bålet i forhistoriske tider. Jeg tror det kommer til å minne folk på hvor mye de elsket hva de har savnet, sier Sonys Tom Rothman til Hollywood Reporter.

STUDIO: Sony-logoen på en bygning på studioets store tomt i Culver City i Los Angeles. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Tror på spesielt én varig endring

Krisen vil også påvirke mange økonomisk. Å jobbe i filmbransjen betyr ofte uforutsigbare inntekter, og med omtrent alt av produksjon stanset, så vil mange slite med å betale husleie og andre faste inntekter.

For selskaper spås det at krisen i størst grad vil ramme de som allerede har en stor gjeldsbyrde eller de som er avhengig av fornøyelsesparker og cruiseskip, som Disney.

STENGT: Disneyland i Anaheim i California er en viktig inntektskilde for Disney, men fornøyelsesparken er nå stengt på grunn av koronaviruset. Foto: Mike Blake (Reuters/NTB Scanpix)

Det spekuleres også om mange av de som avbestiller betalings-TV under krisen ikke vil komme tilbake når de har blitt vant til å få innhold via nettbaserte apper, spesielt med tanke på at mange vil få det trangere pengemessig på grunn av de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Mange som driver med fast TV-produksjon, som de daglige talkshowene, har tilpasset seg ved å vise programmet fra programlederens hjem og at skribentene samarbeider via videokonferanser. De selskapene som allerede hadde mye av de nettbaserte løsningene på plass, spås å komme best ut av krisen.

Men med mange som mister jobber og nye måter å gjøre ting på, spør mange om Hollywood vil returnere til sitt gamle jeg når pandemien er over eller om den vil sementere en ny tid i filmbyen.

Selv de vanlige måtene Hollywood promoterer seg selv, med kostbare fester og prangende arrangementer, har endret seg på måter som kan bli varig. Mange festivaler og arrangementer er nå avlyst eller utsatt.

- Vi ser dette i forretningsverden hele tiden, sier direktør i talentbyrået ICM, Adam Schweitzer, til Hollywood Reporter.

- Du tvinges til å gjøre ting som ikke er den vanlige praksisen. Det sparer penger og du ender opp med å generere omtrent likt resultat. Og da spør folk seg: «Herregud, hvorfor gjorde vi ikke dette før?» fortsetter Schweitzer.

Artister og andre kreative profiler griper nå øyeblikket. Konserter som strømmes fra artisters hjem, nye podkaster som blir laget, husfester som arrangeres på Instagram live og intervjuer som blir gjort over video på nett, er bare noe av det man har sett under koronapandemien.

Produsent Jason Blum tror den største varige endringen som følge av virusutbruddet, vil være selve innholdet som lages.

- Alle artister kommer til å bli påvirket av denne hendelsen. Og historiefortelling vil endres. Man kommer til å se det i manusbaserte og ikke-manusbaserte TV-programmer og filmer. Alt vi gjorde før viruset vil framstå som utdatert lenge før det ville blitt i en vanlig tid, sier Blum.