Brennheit Kendall Jenner om modellkroppen: -Jeg er heldig

Kendall Jenner må forsvare supermodell-kroppen.

Etter at søstrene Kim Kardashian (40), Kendall Jenner (25) og Kylie Jenner (23) stilte opp i en brennheit undertøyskampanje for førstnevntes klesmerke, Skims, har ikke reaksjonene latt vente på seg i sosiale medier.

De tre har delt flittig med bilder og videoer fra da bildene ble tatt, og Kendall Jenner har bevist nok en gang hvorfor hun er verdens best betalte supermodell. I et bilde tatt i speilet poserer hun i en liten stringtruse og bh.

Selv om Jenner har mottatt mye ros for modellkroppen, er det flere i sosiale medier som anklager stjernen for å ha redigert bildet i Photoshop, og for derfor promotere urealistiske kroppsidealer.

Da en fan anslo at om hun hadde kroppen til Jenner, ville alle problemene hennes løse seg, valgte stjernen å svare at hun føler seg heldig som har den kroppen hun har, men at ikke alt er perfekt av den grunn.

«Jeg er en ekstremt heldig jente. Setter pris på alt jeg har. Men jeg vil at du skal vite at jeg har dårlige dager også og at jeg forstår deg. Du er vakker akkurat sånn som du er. Det er ikke alltid så perfekt som det ser ut som.» svarer stjernen i en twittermelding.

Mamma for første gang

Den svenske «Victoria's Secret»-modellen Elsa Hosk (32) ble i forrige uke mor til en liten jente. Det delte stjernen med sine seks millioner følgere på Instagram. Dette er Hosk sitt første barn sammen med kjæresten, danske Tom Daly.

Hosk avslørte nyheten ved å dele et bilde av seg selv, med kjæresten og den nyfødte.

Samtidig forteller Hosk at datteren har fått det unike navnet Tuulikki Joan Daly, og er oppkalt etter to sterke kvinner, hennes mor og sviger-bestemor.

Hosk er tredje supermodell i rekken som har blitt mamma de siste månedene. Både Gigi Hadid (25) og «Victoria's secret»-kollega Romee Strijd (25) har også fått hver sin jente det siste halve året, Hadid i september og Strijd i desember.

Fikk en sønn

En annen som også nettopp har blitt mor for første gang er artist Meghan Trainor (27). Hun og ektemannen, Daryl Sabara kunne ønske en liten gutt velkommen mandag forrige uke.

Trainor avslørte på Instagram at sønnen har fått navnet Riley, og at han kom mandag 8.februar, en uke før termin.

Trainor og ektemannen giftet seg i desember 2018, og annonserte at de ventet barn sammen under en opptreden på «Today show» i oktober i fjor.

