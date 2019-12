Brett Claywell spilte Tim Smith i «One Tree Hill»: - Det var mye drama bak kulissene

Skuespilleren forteller om en virkelighet som ikke var langt unna det som skjedde på skjermen. Selv har han hatt et liv som kanskje vil overraske de som husker karakteren han spilte.

LOS ANGELES (Nettavisen): I tre sesonger var Brett Claywell (41) et relativt fast innslag i TV-serien «One Tree Hill». I 33 episoder spilte han karakteren Tim Smith, bestekompisen til en av de to brødrene som serien hovedsakelig fulgte.

«One Tree Hill» hadde premiere på amerikanske TV-skjermer i 2003, og utviklet seg til å bli en av TV-historiens mest kjente ungdomsserier.

Dramaet, kjærlighetshistoriene og intrigene var tydeligvis noe mange ble tiltrukket av, og i hele ni sesonger fulgte millioner av fans med på hva som skjedde med karakterene i den oppdiktede byen Tree Hill.

Og skal man tro Brett Claywell, kunne livet bak kulissene ligne det som skjedde på skjermen.

- Det var skole-drama på kamera, og skole-drama utenom kamera, sier han til Nettavisen.

For skuespilleren selv, var virkeligheten en annen enn det TV-seerne fikk se av ham. Selv om han innrømmer å ha visse likhetstrekk med Tim Smith, er både Claywells bakgrunn og spesielt det han har gjort siden, noe som skiller seg kraftig fra den enkle, lite reflekterte karakteren.

TIM SMITH: Brett Claywell som Tim Smith i en scene fra «One Tree Hill». Foto: The CW

- Noe ikke mange vet

«One Tree Hill» handler om to halvbrødre der den ene har hatt en privilegert oppvekst med deres felles far, mens den andre har blitt oppdratt av en alenemor, uten kontakt med faren eller broren.

Begge har imidlertid arvet et basketballtalent av faren, og det er da Scott-brødrene havner på skolelaget på videregående sammen, at dramaet utvikler seg.

Tim Smith, Brett Claywells karakter, spiller også på skolelaget i serien, noe som gjenspeilet virkeligheten. Claywell forteller at han spilte seks idretter på videregående, men basketball var det store på skolen.

Laget Claywell spilte på ble et år rangert som nummer 12 i hele USA, og skuespilleren er overbevist om at basketferdighetene bidro til at han senere fikk rollen som Tim Smith.

- Basketlaget i «One Tree Hill» var faktisk et veldig bra lag. Det er noe ikke mange vet. Nesten alle på det laget kunne spille veldig, veldig bra, forteller skuespilleren.

GODE: Basketball-laget i «One Tree Hill» skal ha bestått av gode spillere. Foto: The Cw

I audition-prosessen arrangerte produsentene prøvespill for statister som håpet å bli en del av «One Tree Hill»-laget. Brett Claywell hadde allerede hatt sin audition, men ville likevel være med på prøvespillet.

- På en av de første øvelsene, hadde jeg et fancy trekk der jeg spilte ballen bak ryggen. Og jeg var litt arrogant på den tiden, så da bare pekte jeg opp mot tribunen der produsentene satt, forteller Claywell og ler.

- Jeg vil alltid huske det øyeblikket, fordi jeg tror at det faktum at jeg faktisk kunne spille basket og i tillegg var skuespiller, var noe som veide tungt for at jeg fikk rollen, forklarer skuespilleren.

Fikk gladmelding på telefon

Utenom basketballbanen, var Brett Claywell ganske ulik karakteren han spilte. Mens man trygt kan kalle Tim Smith lite intelligent, var Claywell god på skolen. Han omtaler seg selv som en «nerd-atlet» og endte opp med å bli utdannet og få jobb som arkitekt.

Claywell hadde alltid drevet med teater og skuespill, men så ikke på det som en mulig karriere. Det var først da en professor på universitet oppfordret ham, at han bestemte seg for å gi det et forsøk.

- Så to uker før jeg var ferdig på skolen, forlot jeg arkitektfirmaet. Og da jeg var ferdig utdannet, flyttet jeg til Wilmington, forteller Claywell til Nettavisen.

Der ble «Dawson’s Creek» spilt inn på den tiden, og den unge skuespilleren sikret seg raskt en birolle.

SUKSESS: «Dawson's Creek» var en populær ungdomsserie som ble spilt inn i Wilmington, samme sted som «One Tree Hill». Foto: The WB

Claywell var med i to episoder av den populære ungdomsserien, og ikke lenge etter dukket «One Tree Hill» opp i byen i North Carolina, som i den perioden var et populært sted å spille inn filmer og TV-programmer.

Brett Claywell forteller at følelsen var god etter at den første episoden var spilt inn, men det var vanskelig å vite om det ville bli noe mer. I USA spiller man inn en pilot-episode først. Den blir vist fram til forskjellige TV-nettverk, i håp om at noen vil ha serien på en av sine kanaler.

HOVEDROLLER: Chad Michael Murray, Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz og James Lafferty hadde de faste rollene i den første sesongen av «One Tree Hill». Foto: The CW/WB

- En dag da jeg spilte basketball fikk jeg en telefon fra James Lafferty (som spilte Nathan Scott, en av hovedrollene, red.anm) som fortalte at serien var plukket opp, forteller Claywell smilende.

- Jeg skjønte ikke hvor betydelig det var, fordi jeg hadde aldri vært med på prosessen før. Men plutselig var alle tilbake, og så startet vi å filme.

- Drama bak kulissene

Brett Claywell flyttet inn sammen med James Lafferty. De hadde funnet tonen da de filmet pilot-episoden, og bodde sammen under hele innspillingen av den første sesongen.

- Det var en fin tid. Vi bodde ved stranda, det var et nydelig område. Vi hadde et kult hus, så folk pleide å komme til oss for å henge. Vi hadde pokerlag med hele basketlaget, og spilte mye videospill. Det ble mange ødelagte kontroller, smiler Claywell.

- Men vi hadde ingen fester. Aldri. Vi hadde aldri en eneste fest, legger han til med en solid dose ironi.

KOMPISER: Brett Claywell og James Lafferty spilte mye videospill både på og av skjermen. Foto: The CW

Claywell forteller at man fikk være i fred i Wilmington, mye på grunn av at innbyggerne i byen var så vant til forskjellige film- og TV-innspillinger.

- Når man var i sesong fire og fem, så begynte fansen å komme og da endret det seg. Men når vi var i startfasen, så var vi bare en ny serie som filmet. Ingen visste helt hva det var. Så den første sesongen, dro vi mye ut på byen. Antakelig mer enn vi burde, men vi var unge, smiler 41-åringen.

GODE TIDER: Brett Claywell forteller om mye moro under innspillingen av den første sesongen av «One Tree Hill». Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Claywell var 23 år da den første sesongen ble spilt inn, og var med det blant de eldste skuespillerne av de som spilte videregående-elever. Og han bekrefter at når man samler mange unge, vakre skuespillere i en liten by over en lengre periode, så vil det oppstå situasjoner.

- Det var mye dramatikk bak kulissene. Alltid, hele tiden. Den serien var skole-drama på settet og skole-drama utenfor, sier Claywell til Nettavisen.

- Altså, vi har hatt ekteskap på settet, legger han til.

Claywell sikter til det kortvarige ekteskapet mellom Chad Michael Murray, som spilte Lucas Scott, og Sophia Bush, som spilte en av de andre hovedrollene. Paret skilte seg etter få måneder, etter at Murray angivelig skal ha vært utro med Paris Hilton.

VAR GIFT: Sophia Bush og Chad Michael Murray hadde et kortvarig ekteskap. Her avbildet i 2005. Foto: Chris Pizzello (AP/NTB Scanpix)

Sophia Bush var i en periode også kjæreste med James Lafferty. Brett Claywell vil imidlertid ikke fortelle om de intrigene på settet som ikke havnet i tabloidavisene.

- Noe av dramaet er offentlig og noe er det ikke. Men det som ikke er offentlig, vil du aldri høre fra min munn, uttaler Claywell, som også sier det skal ha vært mye drama bak kulissene på «Dawson’s Creek».

- De historiene lever og dør på settene. Det er kontrakten man skriver under med blod når man er en del av et sånn fellesskap, del av en serie. Det er meningen at man skal beskytte hverandre. Det var mye som skjedde, men selv gjorde jeg det jeg skulle og dro hjem, sier skuespilleren.

Stikk til «The O.C.»

«One Tree Hill» utviklet seg til å bli en global suksess. Når Brett Claywell skal forklare hvorfor han tror det ble sånn, trekker han sammenligning med en annen ungdomsserie, nemlig «The O.C.» som gikk i samme periode og også ble veldig populær.

- Jeg tror serien vår var ærlig. Det fikk opplevelsen av videregående ned på jorda. Hvis man ser på «The O.C.» så var det glamorøst og en glorifisering. Jeg tror alle tenåringer på planeten kunne relatere seg til «One Tree Hill». Det har blitt bevist, sier Claywell.

BLE STJERNER: Benjamin Mckenzie, Mischa Barton og Adam Brody spilte tre av de største rollene i «The O.C.». Foto: Henry McGee

- Norske tenåringer kan relatere seg til det. Det er angst, det er smerte, det er sorg, det er å være fortapt. Det er vennskap og familie. Det representerer kjernen av opplevelsen av å være menneske, fortsetter Claywell, som ikke klarer å unngå å komme med et stikk til konkurrenten.

- Fra visse eksterne synspunkter, kan man si at deres serie var mer suksessfull. Men ser du tilbake på det og hva som tålte tidens tann … «The O.C.» varte i fire sesonger og «One Tre Hill» varte i ni sesonger. Så jeg tror det har blitt avgjort, gliser han.

- Større krefter i arbeid

Brett Claywells karakter skulle egentlig bare være med i én episode, men det endte med at han totalt var med i 33 episoder av «One Tree Hill», 32 av dem i de første tre sesongene. Den mindre smarte, men trofaste Tim Smith ble ofte brukt til å skape de morsomme øyeblikkene innimellom alt dramaet.

HUMOR: Brett Claywells karakter ble brukt til mange morsomme øyeblikk. Her fra da Nathan Scott og Tim Smith ble nødt til å ha på seg jentespeideruniform. Foto: The CW

- Han var alltid den med de dårlige ideene og han feiltolket mange ting. Han var ikke den mest sofistikerte karakteren på TV, men han var veldig morsom, sier Claywell til Nettavisen.

Tim Smith var ofte å se i den første sesongen, men etter hvert som «One Tree Hill» utviklet seg, ble karakteren stadig sjeldnere å se på skjermen. Brett Claywell mener også det er noe som speiler virkeligheten.

- Jeg tror at Tim, bare gjennom naturlig seleksjon, ikke forble en del av gruppa til evig tid. Det er en del av historien vi alle går gjennom i livet. Det er mange av de som jeg var bestevenner med da jeg vokste opp, som jeg ikke er bestevenner med lenger. Man fortsetter ikke å være venner med alle til evig tid.

Claywell er imidlertid klar på at ting som foregikk bak kulissene også spilte inn når det gjelder Tims farvel med TV-serien.

- Det er mange forskjellige tolkninger av hva som skjedde, men til slutt kom ikke karakteren min tilbake så ofte. Og jeg tror ikke det var på grunn av prestasjonen min, og jeg tror ikke det var fordi fansen ikke ville ha meg der. Jeg tror det var større krefter i arbeid og jeg hadde ikke kjennskap til det, og det er noe av grunnen til at jeg tok en så lang pause fra å være skuespiller.

Annen rolle endret livet

Brett Claywell tok avgjørelsen om å ta en skuespiller-pause i 2011, etter å ha spilt en homofil karakter på såpeoperaen «One Life to Live».

Claywell forteller at ekteskap mellom homofile ikke var lovlig i noen delstater i USA på den tiden, men at det hadde blitt lovlig i blant annet New York og California da de avsluttet historien.

- Og vi var en stor del av det. Så den rollen endret virkelig mitt liv, for det hjalp meg å innse at innhold kan gjøre mer enn å bare underholde. Det kan påvirke endringer i samfunnet. Innvirkningen den historien hadde på landet og debatten rundt det temaet, inspirerte meg til å gjøre mer.

SPILTE HOMOFIL: Brett Claywell i «One Life to Live». Foto: ABC

Claywell startet et eget selskap med fokus på å samle inn penger til veldedighet. Selskapet ble relansert som Tiltify i 2014, og de har utviklet en plattform som blant annet blir mye brukt av gaming-samfunnet.

- Vi har nå blitt den ledende crowdfunding-plattformen i verden for å skaffe penger til veldedighet gjennom livestreaming. Vi har samlet inn over 100 millioner dollar til veldedighet siden 2014, og alle de største veldedighetene i verden bruker vår plattform til å samle inn penger digitalt, forteller Claywell.

Han legger ikke skjul på at erfaringene som skuespiller, der tilværelsen ofte går ut på å vente på svar fra forskjellige auditioner og lignende, har bidratt til ønsket om å hente inn penger til veldedighet. Det har også Claywells opplevelser av å bli undervurdert som følge av å spille Tim Smith.

- Folk i virkeligheten tror det er deg. Jeg var arkitekt og en god student på videregående, så begynner jeg å spille Tim, og plutselig er jeg ikke intelligent lenger. Jeg kan ikke ha en gjennomtenkt samtale eller et gyldig synspunkt, forteller 41-åringen.

- Det ledet meg til å starte å starte mitt eget selskap. Jeg tenkte at jeg har så mye mer å bidra til i verden enn å vente på at telefonen skal ringe. Ja, jeg var Tim, men jeg har også skapt et selskap med partnerne mine som etter hvert kommer til å samle inn en milliard dollar til veldedighet, fortsetter han.

Takknemlig

Brett Claywell skal fortsette å jobbe med Tiltify, men han har også en rekke andre baller i luften. Han ønsker blant annet å utvikle flere film- og TV-prosjekter med det norske Los Angeles-baserte selskapet Cultivate.

Claywell har også et ønske om ta opp skuespiller-karrieren. 41-åringen fikk mange erfaringer fra tiden med «One Tree Hill». Og selv om han ikke fikk den avslutningen han ønsket, var ikke Claywell i tvil da produsentene ba ham gjøre comeback som Tim Smith i én episode i sesong fem.

- Nei, fordi jeg elsker serien. Jeg er veldig takknemlig for «One Tree Hill». Jeg er takknemlig for introduksjonen til bransjen, og det hjalp med meg med å få en karriere. Det var en enorm serie, sier han.

GRÜNDER: Mange vil nok bli overrasket over Brett Claywells liv hvis man trodde han lignet på karakteren Tim Smith. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Claywell ser spesielt positivt på det første året, da alt var nytt og ingen hadde blitt bitt av berømmelsen som skulle komme senere.

- Jeg husker bare at vi hadde det mye gøy. Det er synd at det noen gang var drama, for det var en liten periode der det var litt utopi, sier han og utdyper:

- Vi bodde i et idyllisk sted og spilte inn en serie om basketball. Og på dagene jeg hadde fri, så dro jeg og spilte basketball med alle de samme vennene. Etter det dro vi ut og hadde det moro. Det var et herlig liv en stund.