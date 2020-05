Brian Austin Green setter fyr på bruddryktene

Brian Austin Green kommer med hint på Instagram, mens Take That skal gjenforenes for å muntre opp en korona-utmattet britisk nasjon.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendisnyhetene fra inn- og utland akkurat nå.

Det har lenge versert bruddrykter rundt skuespillerparet Brian Austin Green (46) og Megan Fox (33). Paret giftet seg sommeren 2010, og har tre barn sammen, men har hatt et relativt turbulent forhold.

I fjor bestemte de seg for å avlyse skilsmissen de hadde annonsert noen år i forveien, men Hollywood-ryktene sier nå at de er i ferd med å gå fra hverandre igjen.

Ikke bare skal Austin Green ha vært observert uten giftering, men Fox skal også ha blitt sett sammen med rapper Machine Gun Kelly, ifølge Fox News. I tillegg sier en kilde at paret nå bor fra hverandre, uten at det har blitt bekreftet.

På lørdag delte Austin Green, best kjent fra TV-serien «Beverly Hills 90210», en noe kryptisk melding på Instagram:

«Til slutt blir sommerfugler lei av å sitte på blomsten altfor lenge. De føler seg kvelt. Det er en stor, fantastisk verden der ute, og de vil oppleve den.»

Fox har en tatovering på skulderen, hvor det står «vi kommer alle til å le av forgylte sommerfugler».

Paret har ikke kommentert ryktene selv.

17. mai-feiring

På Instagram florerer det av festkledde kjendiser, etter gårsdagens 17. mai-feiring.

Jan Thomas delte bunadsbilde med sin nye kjæreste, Harlem:

Helene Olafsen feiret sin første 17. mai som mamma, og delte bilde med kjæresten Jørgen Nilsen og sønnen Louie, som er rett over to måneder gammel.

Louise Angelica Riise feiret også sin første 17. mai som mor, her med sønnen Colin, som er litt over ni måneder:

Spesiell hilsen til kjæresten

Også Durek Verrett markerte nasjonaldagen, til tross for at han i år ikke hadde muligheten til å feire i Norge med prinsesse Märtha Louise.

På Instagram har han delt et innlegg der han innledningsvis skriver at han i fjor feiret 17. mai med prinsessen og familien i Norge, og at han i år markerte dagen sammen med venner på den andre siden av jordkloden.

Deretter følger en spesiell hilsen til kjæresten:

«En melding til min kjære. Jeg savner deg og barna. Du er mitt åndedrag. Hver dag er vanskelig når du ikke er her. Uansett vet jeg at gud har en plan for oss, som står skrevet i stjernene. Min kjærlighet er tålmodig og varig. Vi kan overvinne alt sammen», skriver den selverklærte sjamanen.

Märtha Louise setter åpenbart pris på hilsenen.

«Så trist å ikke feire med deg i dag. Men vet at vi vil være sammen når tiden er riktig. Elsker deg hele veien over kontinentene og videre», svarer hun i kommentarfeltet, og lurer på om kjæresten har lært å si «hurra» enda, og om han har spist pølser og is for å feire nasjonaldagen.

Gjenforent

Take That-fansen fikk seg en gladnyhet søndag kveld, da den tidligere popgruppa annonserte at de skal gjenforenes for å gjennomføre en online-konsert sammen.

Take That gjorde enorm suksess på 90-tallet, men på grunn av konflikter mellom Robbie Williams og Gary Barlow, forlot Williams gruppa i 1995.

De har imidlertid gjort opp i senere tid, og vært på reunionturné sammen. Neste fredag skal de samles på nytt i en veldedighetskonsert, med mål om å muntre opp den britiske nasjonen, som har vært i korona-lockdown i ukevis, skriver The Sun.