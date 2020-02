British Airways satte rekord: Raskeste flyvning mellom New York og London

British Airways fløy natt til søndag raskest over Atlanteren, og slår trolig den tidligere rekorden til Norwegian, tror Flightradar24. Foto: (Michael Probst / AP Photo/ NTB scanpix)

Et British Airways-fly med hastighet på 1327km/t på det meste, har tatt rekorden for å være raskeste fly på strekningen New York og London.

