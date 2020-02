Britisk avis: – Dronning Elisabeth nekter Harry og Meghan å markedsføre seg som kongelige

Tusenvis av kroner kan være bortkastet for Meghan og Harry.

Dronningen har bestemt seg for å nekte Harry og Meghan å benytte tittelen «kongelig» når de skal markedsføre seg og tjene penger på sitt nye liv i Canada.

Det er Dailymail som melder dette, ifølge opplysninger de sitter på. Om det skal vise seg å stemme er det oppsiktsvekkende og det kan få store konsekvenser for Meghan og Harrys planer.

Det er fra før kjent at dronningen i disse dager har overveid nettopp hvordan dette skal håndheves, når det britiske kongehuset nå har havnet i den mildt sagt spesielle situasjonen.

Det kom nemlig som et sjokk i begynnelsen av 2020 da Harry og Meghan, tilsynelatende uten dronningen eller den øvrige familiens samtykke, annonserte at de ikke ville fortsette sitt kongelige liv, men flytte over dammen og bli selvfinansiert.

Ville selge penner og klær

Siden har dronningen gitt dem tillatelse til å bryte ut av kongehuset, slik at Meghan og Harry kan tjene penger i kraft av den posisjonen de har.

I denne prosessen har Harry og Meghan ønsket å beskytte navnet de har opparbeidet i sin tid som kongelig duo, nemlig «Sussex Royal». Planen deres var å bruke merkevaren «Sussex Royal» globalt til å selge aktiviteter og produkter som klær, bøker og penner.

Eksperter spådde milliardlønninger til paret, mens pr-ekspert Simon Huck, som har fått en rekke henvendelser fra bedrifter og merker om Meghan, dro det lenger ved å hevde at Meghan alene kunne bli milliardær i 2020 om hun ønsket det.

Tatt på sengen

Om det stemmer at dronningen nå setter full stopp for bruken av ordet kongelig og Sussex Royal, kan det tyde på at Harry og Meghan har blitt tatt kraftig på sengen.

Paret har nemlig brukt tusenvis på en ny hjemmeside for «Sussex Royal» ettersom instagram-kontoen deres med samme navn har blitt enormt populær med flere millioner følgere.

Harry og Meghan har brukt flerfoldige tusen på å lage hjemmesiden SussexRoyal.com. Nå kan det bli dyrere om de må endre på det. Foto: Isabel Infantes/EMPICS

De har også ønsket å opprette en veldedig organisasjon som spiller på det samme navnet.

Lignende situasjon i Norge

Situasjonen til Meghan og Harry er på mange måter veldig lik den i Norge, hvor en tilnærmet lik debatt raste rundt prinsesse Märtha Louise og hennes næringsvirksomhet i flere år.

Den kom imidlertid til en foreløpig slutt i 2019, da prinsessen etter tiltagende kritikk i kjølvannet av hennes turné «Sjamanen og prinsessen» med Durek Verrett, besluttet å ikke bruke tittelen prinsesse når hun driver egen virksomhet. Den gang fikk prinsessen ros av mange av sine sterkeste kritikere.

Det betyr at hun vil bruke prinsessetittelen kun når hun representerer kongelige, og ikke til å markedsføre for eksempel turnéer eller bøker.

I etterkant av dette har hun måtte ty til to Instagram-kontoer, én som prinsesse og en som næringsdrivende.