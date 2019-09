Britisk rapport: Tenåringsgutt ble erklært blind som følge av svært ensidig kosthold

Etter mange år med pommes frites, hvitt brød og potetgull til hvert måltid, mistet 17-åringen fra England store deler av synet.

Britiske leger går nå ut og advarer foreldre mot det de kaller «unnvikende restriktiv spiseforstyrrelse» etter en tenåringsgutt skal ha blitt erklært blind og fått nedsatt hørsel som følge av et kosthold hovedsakelig bestående av potetgull, pommes frites og hvitt brød.

«Unnvikende restriktiv spiseforstyrrelse», eller «selektiv spiseforstyrrelse/spisevansker», innebærer at man har et svært ensidig kosthold hvor man kun spiser noen få typer matvarer.

Fikk symptomer som 14-åring

Guttens sykdomsforløp skisseres i en rapport publisert på Annals of Internal Medicine, og her kan man lese at symptomene dukket opp allerede da gutten var 14 år.

Som 14-åring var han hos fastlegen fordi han var så trøtt og sliten. Han opplyste da om at han var kresen i matveien. Blodprøver viste at han hadde vitamin B12-mangel.

Gutten fikk kostholdsråd og ble behandlet med B12-injeksjoner.

Da gutten var 15 år hadde han utviklet hørselstap og ble henvist til øre-nese-hals-lege, som ikke fant noe unormalt ved gutten. Like etter fikk han problemer med synet, men heller ikke da viste undersøkelsene noe unormalt.

Synet ble imidlertid stadig dårligere, og etter to år ble gutten på nytt henvist til sykehuset i Bristol. De fant flere blinde flekker i synsfeltet og ifølge en uttalelse fra Universitetet i Bristol var synet så dårlig at gutten var å regne som blind.

Etter videre undersøkelser, viste det seg at gutten fortsatt hadde B12-mangel, i tillegg til vitamin D-mangel, samt lave nivå av kobber og selen. Han manglet mineraler i skjelettet og var underernært, til tross for at han var normalvektig.

Gutten nektet for å ha misbrukt narkotiske stoffer eller alkohol, som ved enkelte tilfeller kan føre til synsforstyrrelser.

Han innrømmet imidlertid, ifølge rapporten, at han helt siden barneskolen har unngått en rekke typer mat. Hans kosthold besto hovedsakelig av en porsjon pommes frites, Pringles, hvitt brød, prosessert skinke og pølse.

«Han fikk utskrevet kosttilskudd for å bøte på manglene og ble henvist til psykisk helsevern på grunn av sin spiseforstyrrelse. Synet hans stabiliserte seg, men ble ikke bedre,» står det i rapporten.

Guttens syn er altså så dårlig at han møter kriteriene for å bli omtalt som blind, men han har sidesynet intakt. Han vil imidlertid ikke kunne kjøre bil og vil få problemer med å lese, se TV eller skjelne ansikter.

- Svært uvanlig

Gutten har fått diagnosen optisk nevropati, som fører til syns- og hørselshemming, utløst av underernæring. Det er svært uvanlig i vår del av verden.

Synstap som følge av B12-mangel er reversibelt hvis det oppdages tidlig. Vitamin B12-lagrene i kroppen dekker behovet for to til fem år, så gutten har levd på et mangelfullt kosthold i mange år.

B12 finnes i kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter, og for voksne anbefaler man et inntak på 2-4 mikrogram per dag.

- For å sette dette i perspektiv hadde gutten dårlig kosthold fra 10-årsalderen, men utviklet først symptomer som 14-åring. Det tar såpass lang tid å tømme kroppens vitaminlager, sier Denize Atan, en av legene som behandlet gutten på sykehuset i Bristol, til TIME.

Klinisk ernæringsfysiolog Henrik Lian, spesialist på ernæring ved Sørlandet sykehus, har lest rapporten om tenåringsgutten.

- Det er veldig uvanlig å miste synet på grunn av underernæring i vestlige land. Nevrologiske endringer som skylles vitaminmangel er prosesser som normalt sett tar lang tid. I tillegg skjer de parallelt på begge øynene samtidig, sier Lian til Nettavisen.

Når det er sagt, er B12 et svært viktig vitamin, og nervecellene våre er sårbare for B12-mangel over tid.

- B12 er helt nødvendig i produksjonen av arvemateriale som skjer i celledannelsen i kroppen vår. For gravide og barn er det derfor ekstra viktig, forklarer Lian.

De fleste nordmenn får i seg tilstrekkelig med B12, med mindre man eksempelvis har et vegansk kosthold. Da er det nødvendig med kosttilskudd.

- Hvis du har byttet til et veldig ensidig kosthold uten animalsk mat kan lagrene tømmes, men det tar vanligvis måneder til år. Normalt vil man oppdage mangelen i form av anemi før det har skjedd irreversibel nerveskade, sier Lian.

ERNÆRINGSFYSIOLOG: Henrik Lian sier det er svært uvanlig at man utvikler synsforstyrrelser som følge av underernæring i vestlige land. Foto: Privat

Aversjon mot enkelte typer mat

Lege Denize Atan sier at gutten i all hovedsak spiste raske karbohydrater, lite kjøtt og nesten ikke frukt eller grønnsaker.

- Han forklarte at han kjente på en aversjon mot konsistensen i enkelte typer mat som han ikke tolererte, så pommes frites og potetgull var egentlig den eneste typen mat han ville ha og følte han greide å spise, sier Atan til BBC.

Britiske eksperter mener altså at det kan virke som tenåringsgutten lider av «selektiv spiseforstyrrelse». Diagnosen kom inn i det amerikanske diagnosesystemet i 2013. I Norge kommer diagnosen inn i nyeste versjon av vårt diagnosesystem.

Det finnes lite forskning på utbredelse av spiseforstyrrelsen, men ifølge Lommelegen har man sett tilstanden hos tre prosent av den friske befolkningen, hyppigere hos gutter.

Årsakene kan være mange, men for barn kommer det gjerne av at de er sensitive for lukt, smak og følsomhet på en slik måte at det å spise ulike typer mat utløser ubehag.

Det er imidlertid ingen grunn til panikk hvis du har barn som er svært kresne i matveien. Mange barn går gjennom en periode med såkalt «matnefobi», spesielt i alderen to til åtte år.

Hvis barnet ditt går gjennom en slik periode, er det viktig at du, som forelder, fortsetter å utsette barnet for nye smaker.

Forskning viser at barn gjerne må smake på en ny matvare minst 10 ganger før de liker den, så det gjelder å ikke gi opp.

- Man bør prøve å få barnet til å smake. Vi vet at barn har en preferanse for alt som smaker søtt, mens grønnsaker har en mer bitter smak. Derfor må eksponeres for de smakene flere ganger, har ernæringsfysiolog Marte Gjeitung Byfuglien tidligere uttalt til Nettavisen.