Britisk storavis varslet opprør mot «Grease»: – Kan bli problematisk, sier norsk presseetiker

Daily Mails «Grease»-omtale er et eksempel på en journalistisk utfordring.

Få dager etter at filmklassikeren «Grease» fra 1978 ble vist på britisk TV andre juledag, dukket en artikkel med følgende overskrift opp i den britiske tabloidavisen Daily Mail på nett:

«Grease is 'racist, rapey, homophobic and slut-shaming' and should never be shown on TV again, say woke snowflakes».

Uttrykket «woke» betyr generelt sett å «holde tritt med hva som skjer», og brukes ofte om de som tar opp urettferdighet - enten det er rasisme, sexisme eller liknende. Uttrykket «snøfnugg» brukes om folk som blir lett såret eller krenket.

Også britiske The Sun har tatt tak i saken, og her til lands er den omtalt av TV 2.

Trendet på Twitter

Kort tid etter at Daily Mail-saken ble publisert, trendet ordet «Grease» på Twitter. Dette av flere grunner.

Blant annet hadde flere delt saken, samt at flere kastet seg på med spørsmål om hvorfor filmen trendet. I tillegg var flere svært kritiske til Daily Mails omtale om filmkritikken.

Altså var det ikke i utgangspunktet de kritiske meldingene som sørget for at filmen trendet. Ei heller er det grunnlag for å si at fansen og kritikerne ber om at filmen må boikottes.

– Kan bli problematisk

Presseetiker Trygve Aas Olsen sier til Nettavisen at det kan være en vanskelig problemstilling å lage saker basert på innleggene til enkeltpersoner i sosiale medier som Twitter.

– Hvis man ikke intervjuer folk og kun forholder seg til det som er skrevet så kjenner man ikke bakgrunnen. Det kan være noen driver gjøn, eller at du ser ytringene til en tilfeldig person. Det er ikke nødvendigvis så mye mer, og det er ikke et opprør mot «Grease», vil jeg tro, forteller han og legger til:

– Hvis det skal være et opprør eller refereres til at mange er imot noe, må det faktisk dokumenteres at det er mange og at det er organisert på noe vis. En gruppe på Facebook, for eksempel, eller en hashtag. Men et eller to tilfeldige Twitter-innlegg fra tilfeldige personer er ikke grunnlag nok for det.

Trygve Aas Olsen påpeker at det som journalist kan være et godt verktøy å følge med på hva som rører seg i sosiale medier, men at det må undersøkes nærmere - for eksempel ved å snakke med en filmviter eller eventuelt en fanklubb.

– Journalistene må jo undersøke, hvis ikke kan det fort bli problematisk, fastslår han.

– Er dette en problematikk du selv har sett mye til?

– Absolutt. Man ser ofte at ting blir plukket opp fra sosiale medier som enten misforstås eller overtolkes.

– Clickbait, ifølge spaltist

«Et par mennesker på Twitter ba om å forby Grease. Dette førte til en clickbait-sak hos Daily Mail og en debatt på GMA. La oss slutte å promotere denne patetiske kansellerings-kulturen», skriver Daily Star-spaltisten Ryan Mark Parsons.

Dersom man går inn på Twitter og finner de opprinnelige innleggene, er det nemlig få som faktisk oppfordrer til boikott av klassikeren. I all hovedsak er det bare seere som deler sine tanker om tematikken som i dag er svært utdatert.

I tillegg er det referert til enkelte Twitter-innlegg som ikke engang ble skrevet da filmen ble vist på TV.

«Sorry, men Grease suger på så mange nivåer. Ingen handling. Ingenting interessant skjer. Og budskapet er rent kvinnehat», skrev en Twitter-bruker i november i fjor - som svar på et annet innlegg om hvilke musikaler som er best.

En annen bruker kommenterte filmen da den gikk på TV, men mener selv han ikke går under «snøfnugg»-kategorien.

I Daily Mail-saken blir brukeren introdusert som «en tredje bruker som er enig» med ovennevnte kommentar, men innleggene har i realiteten ikke noe med hverandre å gjøre.

«Fantastisk, jeg er i Daily Mail som et ungt snøfnugg. Funnet på», skriver brukeren med emojier som gråter av latter.

Utelater innlegg



I Daily Mails sak er det kun én Twitter-bruker som faktisk skriver at filmen ikke bør vises på TV igjen.

Andre skriver at «Grease» har vært en av favorittfilmene deres opp gjennom, men at de nå ser den med «nye øyne».

En skriver blant annet at filmen er «litt kvinnehatende, sexistisk og 'overgreps-aktig'».

Brukeren har siden, etter mye diskusjon under innlegget sitt, påpekt at hun ikke vil boikotte filmen.

«Jeg synes ikke den bør forbys. Men det er alltid bra å reflektere over kvinnehat i kunsten», skriver hun på Twitter.

I Daily Mail-artikkelen refereres det også til en «sint, ung Twitter-bruker» som skriver følgende:

«Alle par må være gutt/jente? Vel, Grease, dytt homofobien din opp bak».

Innlegget som derimot ikke blir nevnt, er det brukeren publiserte rett etterpå, der han skriver at det ikke er seriøst:

– Må dekkes for det det er

Trygve Aas Olsen mener det er to ting som er viktig å huske på når man plukker opp saker fra sosiale medier.

– For det første er ikke det som står der kvalitetssikret hvis det kommer fra enkeltpersoner, og for det andre er det et spørsmål om hvor mye som skal til for å skape et opprør. Det er fort gjort å gi det mer oppmerksomhet enn det fortjener.

Aas Olsen påpeker også at det er et generelt problem at ting i sosiale medier fort blir veldig stort.

– La oss si at en liten detalj plutselig blir misforstått og delt, også trender det, så blir det plutselig viktig - kan man tolke det som. Men det er ikke viktig eller riktig av den grunn, det må være en faktisk substans, forteller han til Nettavisen.

Daily Mails sak har som nevnt blitt plukket opp av både The Sun og TV 2, og har også nådd Australia - samt vært samtaletema på talkshowet Good Morning America. Aas Olsen er tydelig på at slike saker ikke nødvendigvis ikke skal dekkes – men han mener det må dekkes «for det det er».

– Man kan dekke det som en kuriositet eller på en mediekritisk måte, eller man kan plukke opp detaljene som førte til en stor sak i Daily Mail opp på en morsom måte. Men å gjøre det til en stor og viktig diskusjon basert på enkeltmenneskers innlegg i sosiale medier blir feil, sier han.

