Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt

Britiske medier mener at dronning Elizabeths exitavtale med prins Harry og hans kone Meghan er som et knyttneveslag mot paret.

Til våren må hertugen og hertuginnen av Sussex gi avkall på både tittelen «deres kongelige høyhet» og sin kongelige apanasje. I tillegg må de betale tilbake 2,4 millioner pund, nær 28 millioner kroner, som de har brukt på å pusse opp parets hjem Frogmore ved Windsor.

Det ble ikke noen «pose og sekk-avtale» for paret. I stedet får de full frihet, men uten noen av fordelene som de har kunnet nyte som en del av det britiske kongehuset. Heretter vil paret heller ikke få betalt hvis de utfører oppgaver for kongehuset.

– Stolt av Meghan

Dronning Elizabeth understreker imidlertid at de alltid vil være en del av familien, og at hun er stolt over hvordan Meghan så raskt har blitt en del av familien.

Et lite plaster på såret er at Harry fortsatt skal kunne bruke tittelen prins.

Flere britiske medier tolker avtalen som en hard straff fra dronning Elizabeth. Paret skrev i forrige uke på Instagram at de ønsker seg mer uavhengighet uten kongelige plikter, og at de vil veksle på å bo mellom Storbritannia og Canada. Dronning Elizabeth ble ikke orientert om utspillet, men paret skal tidligere ha forsøkt å ha fått i stand et møte med henne om saken.

VIELSEN: Harry og Meghan rett etter vielsen på Windsor Castle 19. mai 2018. Nå forlater de kongehuset og må klare seg selv. Arkivfoto. Foto: Steve Parsons / AP (NTB scanpix)

– Så hard som mulig

– Dronningen har tatt sin jernneve i bruk, sier Sky News' kommentator Alastair Bruce, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Ta ikke feil. Erklæringen lørdag kveld representerer den hardeste Megxit overhodet, skriver The Telegraph i sin leder.

Også den til tider kontroversielle TV-vert Piers Morgan har kommentert beslutningen.

– Meghan og Harry ville ha hele kaken, men dronningen tok kaken tilbake til det kongelige kjøkken, skriver han på Twitter.

Sikkerhet?

Dronningens stab på Buckingham Palace vil ikke kommentere hvem som skal betale for parets sikkerhetsvakter når apanasjen forsvinner. Spørsmålet har ført til en opphetet debatt i britiske medier.

Flere mener at flere spørsmål står ubesvart, blant annet om paret skal kunne bruke sin kongelige bakgrunn som merkevare.

Paret har blant annet begrunnet sin beslutning med den voldsomme og til tider negative oppmerksomheten fra britisk presse. Blant annet har det vært stort fokus på Meghans familiebakgrunn, at hun er halvt afroamerikansk og at hun har hatt konflikter med sin far, som heller ikke var til stede i bryllupet.

Meghan befinner seg nå i Canada sammen med parets åtte måneder gamle sønn Archie.