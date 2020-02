Britiske medier: Eks-«Love Island»-programleder Caroline Flack (40) er død

Programlederen skal ha blitt funnet i sin egen leilighet i London.

Flere britiske medier melder lørdag kveld at den populære programlederen har blitt funnet død i sitt eget hjem i London. Sky News siterer en offisiell uttalelse fra familien om at 40-åringen er død.

- Vi kan bekrefte at vår Caroline døde i dag den 15. februar. Vi ber pressen om å respektere familiens privatliv i denne vanskelige stunden, står det i uttalelsen, ifølge Sky News.

- Jeg er sjokkert- Måtte hun hvile i fred. Nå må det vel bli konsekvenser for Love Island, er noe av det TV-programleder Eamonn Holmes skriver på Twitter.

Dan Walker, som er programleder for morgenprogrammet «BBC Breakfast», var også kjapt ute med sin kondolanse.

- Forferdelige nyheter. Vi må virkelig bli bedre til å ta vare på hverandre. Dette er så trist, skriver programlederen på Twitter.

Rettssak

Om noen uker skulle Flack møte opp i retten, fordi hun var anklaget for å ha angrepet kjæresten sin Lewis Burton. Hun hadde hele veien nektet straffskyld for hendelsen.

Etter at hun slo kjæresten med en lampe i desember i fjor fikk hun også forbud mot å kontakte kjæresten. Rettssaken var satt til 4. mars. Det ble mye oppstyr i Storbritannia etter hendelsen, og Flack ble utsatt for en stor rykteflom. Det fikk 40-åringen til å trekke seg tilbake fra sosiale medier, skriver The Telegraph.

Kjent TV-fjes

Flack var et kjent TV-fjes hos britene. Hun startet karrieren tidlig på 2000-tallet som skuespiller før gikk over til å bli programleder. Før Love Island var hun blant annet programleder for den britiske versjonen av «X Factor».

I 2014 vant hun den britiske versjonen av «Skal vi danse». Siden 2015 var hun programleder for «Love Island», et realityprogram hvor unge mennesker skal prøve å finne kjærligheten.

Hun valgte imidlertid å trekke seg som programleder i fjor etter at det ble kjent at hun hadde angrepet kjæresten sin. Da ble det funnet spor av blod i leiligheten, skriver The Telegraph. Etter at hun trakk seg som programleder for det populære dating-programmet, tok venninnen hennes Laura Whitmore over rollen hennes.