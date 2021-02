Britney Spears bryter tausheten etter sjokk-dokumentaren

Sangstjernen har ikke medvirket i den mye omtalte dokumentaren.

I helgen slapp The New York Times dokumentaren «Framing Britney Spears», som siden har fått mye oppmerksomhet både i medier verden over og blant fansen i sosiale medier.

Britney Spears (39) har selv ikke medvirket i dokumentaren, men har fått mye sympati de siste dagene. Blant annet er det mange som reagerer på hvordan hun ble behandlet i sine yngre dager – spesielt av pressen.

– Alle har sin egen historie

Til nå har hun vært taus om dokumentaren, men onsdag deler hun et innlegg på Instagram som mange tolker som et svar på de mange skriveriene. Til en video av seg selv skriver hun blant annet at hun elsker å stå på scenen og opptre.

Videre er hun tydelig på at ikke alle vet hva som skjer bak lukkede dører.

«Alle har sin egen historie og sitt eget syn på andre menneskers historie. Vi har alle så mange ulike, vakre liv. Husk, uansett hva vi tror vi vet om et menneskes liv, er det ingenting sammenliknet med personen som faktisk er bak linsen», er blant det sangstjernen skriver til videoen.

39-åringen skriver ikke spesifikt noe om dokumentaren, men det er nærliggende å tro at uttalelsene hennes er et svar på mye av det som kommer frem i den.

Blant annet handler store deler av dokumentaren om den pågående rettssaken mellom sangeren og faren hennes – der Britney prøver å løsrive seg fra å ha faren som verge.

James Spears (68) har siden 2008 hatt kontroll over både datterens liv, eiendeler og penger, og flere fans mistenker at det også er han som styrer «Toxic»-sangerens sosiale medier.

Kraftige reaksjoner fra fansen

Søndag, mindre enn 48 timer etter at dokumentaren ble sluppet, trendet «We are sorry, Britney» på Twitter. Da hadde flere tusen fans delt sine tanker rundt sangstjernens liv, og beklaget for det hun måtte gå gjennom i sine yngre dager.

Spesielt den ekstreme pressedekningen rundt henne var det flere som reagerte på.

