Britney Spears får refs etter bildeblemme

- Tenk å være så tynn at det påvirker møblene dine, skriver en fan til bildet til Britney Spears.

Tidligere i sommer gikk den verdenskjente popsangeren Britney Spears (37) hardt ut mot paparazzifotografene og hevdet at de hadde redigert henne tykkere på bilder, før bildene ble solgt til sladderpressen.

- Folk hevder stadig at kjendiser og andre mennesker jukser med bildene sine, men aldri spør man seg om bildene paparazzifotografer selger er tuklet med. Disse bildene ble tatt innenfor de samme 17 timene, skrev popstjernen til en video på Instagram i juni, som nå er slettet.

SLETTET VIDEO: Britney Spears hevdet paparazzifotografene hadde redigert henne tykkere. Nå har hun slettet videoen der hun adresserte kritikken. Foto: NTB Scanpix / Skjermdump Instagram

Nå er det Britney selv som får bildekritikk. I helgen publiserte superstjernen en selfie der hun poserer i et klassisk Britney-antrekk: Kort skjørt og magetopp.

Men det er imidlertid ikke dét som vekker oppsikt hos fansen. Flere har nemlig bitt seg merke i den noe underlige bølgebevegelsen kommoden bak henne gjør - og konkluderer med at den rare detaljen kommer av at hun har redigert seg tynnere ved magepartiet.

- Tenk å være så tynn at det påvirker møblene dine, skriver en fan til bildet blant annet.

Bekymrede fans

Andre fans begynner heller å bli svært bekymret for deres store idol.

- Jeg beklager, men jeg må slutte å følge deg (..) fordi jeg føler meg delvis ansvarlig for å se disse innleggene. Negativ eller positiv oppmerksomhet - jeg vet ikke hva du er ute etter - så er det ingen av dem som bidrar positivt i livet ditt. Ikke legg ansvaret på resten av verden for at du skal føle deg bra, skriver en blant annet.

Det er ingen hemmelighet at Spears har gåt gjennom en litt trøblete periode i livet sitt den siste tiden.

I april la Britney Spears seg inn på en klinikk for å få hjelp til takle farens sykdom. Siden den gang har spekulasjonene om hennes mentale tilstand virret.

De mest ihuga tilhengerne hevder blant annet at Spears blir holdt i fangenskap av sitt eget team, og at verge-ordningen som ble vedtatt i 2008 er blitt noe hun ikke klarer å komme seg ut av.

Flere mener også at stjernen ikke lenger har kontroll over sine egne profiler i sosiale medier.

- Dere tar feil

I mai forsøkte Spears å få bukt på alle påstandene som herjet. I en video på Instagram forsøkte hun å overbevise fansen om at hun har det bra.

- For de av dere som tror jeg ikke legger ut mine egne videoer, denne videoen lagde jeg i går. Så dere tar feil, men håper dere liker den, uttalte hun blant annet.