Britney Spears vil løsrives fra faren etter tolv år

Jamie Spears har vært datterens verge i tolv år.

Siden 2008 har popstjernen Britney Spears (38) vært underlagt et rettspålagt vergemål der faren hennes, Jamie Spears (68), har fullmakt over alle eiendelene hennes.

I tillegg er det 68-åringen som har ansvar for personlige beslutninger rundt 38-åringens psykiske helse.

Bakgrunnen for dette er at Spears i 2007 gikk gjennom et svært offentlig sammenbrudd, og etter dette var hun inn og ut av rehabilitering flere ganger.

Nå ønsker hun derimot ikke lenger å ha faren som verge. Det kommer frem i rettsdokumenter blant andre Daily Mail har fått innsyn i.

VIL ENDRE VERGELØSNINGEN: Britney Spears vil at en kvalifisert rådgiver skal ha kontroll over økonomien hennes. Foto: NTB Scanpix

– Sterkt uenig



I rettsdokumentene blir det blant annet påpekt hvordan Britney Spears har ryddet opp i livet sitt de siste årene.

– Vi er kommet til et punkt der vergemålet må bli endret for å reflektere de store endringene i hennes nåværende livsstil og ønsker, heter det i uttalelsen fra sangerens advokat, Samuel Ingham.

Bustle skriver at Britney ønsker at Jodi Montgomery skal få fullmakt over eiendelene hennes. Montgomery ble satt inn som midlertidig verge da Jamie Spears måtte tre tilbake grunnet helseproblemer i september i fjor. Den økonomiske delen ønsker hun at en kvalifisert rådgiver skal ta seg av.

– Britney er sterkt uenig i at James skal fortsette som verge over henne. Hun foretrekker å ha en kvalifisert rådgiver i denne rollen, står det i rettsdokumentene.

Daily Mail skriver at det trolig vil bli en tøff kamp for sangeren å løsrive seg fra faren, ettersom advokatene tror Jamie Spears vil «kjempe aggressivt» mot datteren.

Søknaden om å endre vergemålet kommer etter at fansen til sangeren de siste ukene har uttrykt bekymring rundt sikkerheten hennes. Blant annet hevder mange hun nærmest blir holdt som gissel i sitt eget hjem, og de mange spekulasjonene samles under bevegelsen #FreeBritney.

Døde hjemme

I midten av juli delte John Travolta (66) budskapet om at kona hans, Kelly Preston, hadde gått bort, ble 57 år gammel.

«Det er med et veldig tungt hjerte jeg informerer dere om at min vakre kone Kelly har tapt sin to år lange kamp mot brystkreft. Hun kjempet en modig kamp med kjærlighet og støtte fra så mange», skrev han blant annet til et bilde av kona på Instagram.

Us Weekly har nå fått tilgang til Prestons dødsattest, der flere detaljer rundt dødsfallet kommer frem.

MISTET KONA: Kelly Preston mistet livet til brystkreft. Foto: NTB Scanpix

I dødsattesten står det blant annet at 57-åringen gikk bort i sitt eget hjem i Clearwater, Florida, og at kroppen hennes ble fraktet til et begravelsesbyrå like etter at hun døde klokken 11.46 på morgenen.

Senere ble hun kremert ved Brooksville Krematorium i Florida.

Preston etterlot seg ektemannen og deres to barn, Ella (20) og Benjamin (9).